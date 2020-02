Harmadszor lépnek kifutóra magyar márkák a milánói divathéten

Az Abodi, a Cukovy, az Elysian, a Je Suis Belle és a Zsigmond Dora menswear mutatja be kollekcióját.

Harmadszor mutathatják be kollekcióikat a milánói divathéten (Milan Fashion Week) azok a magyar divattervezők, akik a Camera Nazionale della Moda Italiana és a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) közös nemzetközi mentorprogramjának résztvevői – közölte az MDDÜ kommunikációját végző cég az MTI-vel pénteken.

A milánói divathéten öt magyar márka – az Abodi, a Cukovy, az Elysian, a Je Suis Belle és a Zsigmond Dora menswear – mutatja be kollekcióját.

Mint írják, a kifutók mellett a Fashion Hub kiállítóterében is megtekinthetőek lesznek a magyar tervezők által megálmodott összeállítások. A divathétre utazó öt magyar tervező termékeiből a Budapest Select ernyőmárka alatt január 27. óta már a Budapest Select showroomban, Milánó belvárosában is lehet vásárolni.

A közlemény szerint február 21-én a milánói Museo della Permanente impozáns épületében tartandó fashion show mellett a Fashion Hub kiállításában is megjelenik 15-20 darab a tervezők őszi/téli kollekciójából február 19. és 24 között. Kuriózum, hogy az Elysian márka külön prezentációt is tarthat február 19-én, amiért a tavalyi évben elnyerte a Buyers Award 2019 díjat.

Rendkívül nagy öröm számunkra, hogy immár harmadik alkalommal vehetünk részt a Milan Fashion Weeken, illetve óriási büszkeséggel tölt el minket az, hogy a nemzetközi kifutókon láthatjuk, mennyit fejlődtek a magyar tervezők a mentorprogramnak köszönhetően. Szintén hatalmas előrelépés, hogy az idei évtől egy dedikált mintaterem, a Budapest Select showroom várja Milánó szívében a tervezők legkiemelkedőbb darabjaival az érdeklődőket egészen március második hetéig

– idézi a közlemény Bata-Jakab Zsófiát, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezetőjét. Hozzátette: a külön showroom azt is jelenti, hogy a nemzetközi szakma felismerte a magyar termékekben rejlő kreativitást és potenciált, amely hozzájárul a Magyarországról alkotott képhez.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) által 2018 augusztusában aláírt hároméves stratégiai megállapodás értelmében a piacvezető olasz divatkamara aktívan segíti és támogatja a feltörekvő magyar tervezők fejlődését. Ezt szolgálja a két szervezet által közösen kidolgozott nemzetközi mentorprogram, amelynek legfőbb célja, hogy segítsen a márkáknak megszerezni a sikeres márkaépítéshez szükséges üzleti tudást, valamint támogassa őket a nemzetközi piacra lépésben és felkészítse őket a sikerre.

Az előzetesen felmért, egyéni szükségletek alapján kialakított program keretein belül például személyes találkozók, workshopok és gyárlátogatások során a mentoráltak elsajátították a termékfejlesztés, a márkaépítés és -kommunikáció és az üzleti tervezés készségeit. A program sikeres elvégzésének, a mentorok tanácsainak és útmutatásának köszönhetően a magyar márkák olyan magas színvonalat képviselnek mind minőség, mind kreativitás terén, hogy bármelyik külföldi showroomban megállják a helyüket – tartalmazza a közlemény.

A magyar divat- és dizájnmárkák nemzetközi promotálására hozta létre a Magyar Divat & Design Ügynökség a Budapest Select ernyőmárkát. A Budapest-fókuszú ernyőmárka fő célja, hogy a magyar brandek az egységes kommunikáció által, de saját arculati elemeiket megtartva nagyobb figyelmet kapjanak a nemzetközi megjelenéseik alkalmával. Az ernyőmárkának köszönhetően a kollektív részvétel sokkal erősebb benyomást kelt a külföldi szakmában, mintha a márkák egyedül jelennének meg ezeken az eseményeken – olvasható az összegzésben.

Borítókép: Abodi Dóra kollekciója egy német bemutatón