A babaarc és bomba test csak félsiker

Aki azt hiszi, egy potenciális szépségkirálynőnek elég csak a külcsíny alkati- és szépségápolási-vonatkozásaira odafigyelni, az nagyobbat nem is tévedhetne.

Természetesen tudjuk, hogy nem a ruha teszi az embert, de egy stílusosan viselt, jól eltalált öltözék már fél siker. Mint ahogyan egy rossz, az adott eseményhez nem illő szett, vagy annak kiegészítői nem csak a dobogós helyezést, de a versenyen részvételt is ellehetetleníthetik egy-egy lány számára.

Elvárások

Emlékeztek mennyit nevettünk az 1980-as évek amerikai szépségkirálynőin, akik mind „csak” világbékét szerettek volna? Most bezzeg már el sem mosolyodunk, ha valamely szépségverseny helyezettje ismertségét arra használja, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedésre. Sőt. El is várjuk, hogy a csinos pofi, és a bombázó alak tulajdonosa korunk tipikus problémáihoz hozzászóljon, vagy ezek kapcsán példát mutasson, mondjuk azzal, hogy nem visel állati szőrmét vagy valódi bőrt.

Csak az aktuális trendek?

Ezzel vissza is kanyarodtunk a kiindulási ponthoz. Igen, egy szépségverseny résztvevője már az öltözködésével is kommunikál, hiszen a zsűri és a nézők ennek segítségével számtalan következtetést vonnak le róla. Az aktuális trendek – az irányzatok, a különböző divatos fazonok, a menő színek – ismerete roppant fontos. Nem, nem azért, hogy mindenből a legmenőbb és legdrágább dolgokat rángasd magadra, hanem azért, hogy tudd, mi az a divatirányzat, ami – bármennyire is tetszik – egy Tündérszép ruhatárába nem fér bele. Vagy pont fordítva. Légy tisztában azzal, melyek azok a színek, amelyek kiemelik természetes szépséged, és azzal is, ruhatárad melyik darabjait viselheted bátran.

Itt van az ősz

Azért ne aggódjatok, egyetlen királynő-jelöltnek sem kell mostantól csadorban járnia, pusztán hanyagolni kell – az egyébként nagy kedvencnek számító – sportos, neonszínű darabokat az utcai öltözködésből, de az edzőteremben továbbra sem kell lemondania róluk. A fénykorát élő lezser, férfias öltözködés is felejtős, éppen úgy, mint a szegecses, láncos, rockos choker láncok. Utóbbi romantikus, rózsás verzióját azonban bárki nyugodtan viselheti.

Az uniszex bakancsok helyett mindenkit a nőies cipők, bokacsizmák és csizmák viselésére buzdítunk, de a combcsizma már kevésbé ajánlott, vagy nagyon át kell gondolni, milyen finom és letisztult ruhadarabbal viselve nem kelt közönséges hatást. Egy-egy hüllő- vagy vadállat-mintás darab abszolút feldobja a semleges, egyszínű alapdarabokat, de több darab viselése, vagy a különböző állatminták keverése szigorúan tiltólistás.

Mixeld kedvenc nyári darabjaid a legmenőbb őszi kiegészítőkkel, különböző blézerekkel és övekkel. Ezekkel kiegészülve egy hosszú, lengébb nyári ruha is megállja a helyét a hűvösebb reggeleken, amiben még az a szuper, hogy könnyed eleganciádra nem mondhatja senki, hogy túlságosan kihívó lennél.

Ha kedvet kaptál és te is részt vennél szépségversenyünkön, kattints ide és jelentkezz!