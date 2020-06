A kőteleki Herba Kör is jótékony hatásai miatt gyűjti a kamillát

Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne ismerné a kamillát. Gyermekkorában biztosan mindenkinek főzött kamillateát az anyukája, nagymamája, amikor beteg volt.

Gyomorbántalmak, megfázás, álmatlanság, és még hosszan sorolhatnánk azokat a nyavalyákat, melyekre jó hatással van ez a gyógynövény. Ezekben a napokban még zajlik a betakarítása.

– Minden évben szedek kamillát – mondja Szalainé Rozika. A nyugdíjas hölgy Besenyszög és Tiszasüly határában szokott gyűjtögetni, mindig annyit, amennyi a családjának elegendő.

– Néhány napot eltöltök ezzel, időjárástól függően, május végén, június elején szoktam kimenni a határba. Begyűjtöm, leszedegetem a virágokat, kiszárítom, s úgy teszem el – meséli a hölgy, aki főleg meghűléses panaszok esetén szokott mézes kamillateát inni.

Valószínűleg legtöbben nátha esetén használják a kamillát vagy más néven orvosi székfűt, ami pedig számos más baj esetén is jótékonyan használható. Többek között hatékony szorongásoldó. Akár kamillateát iszunk, akár illóolaját párologtatjuk, jobb lesz a közérzetünk, és kevésbé leszünk feszültek. Fürdővizünkbe is tehetünk szárított kamillát. Mindezek mellett jót tesz az emésztőrendszernek is. A kamillakivonat, illetve a szárított növény jól jöhet fekély kezelésekor, nyugtatja a gyomrot, és enyhítheti a bélproblémákat.

– Azt talán kevesebben tudják, hogy a kamilla virága frissen szedve is fogyasztható, keverhetünk belőle például salátákba – emeli ki érdeklődésünkre Lócziné Márkus Ildikó. A kőteleki Herba Kör alapító tagja még számos jótékony hatást felsorol, amit a kamillával kapcsolatban tudni lehet. Mint mondja, a gyógynövényes csoportjuk egyik célja, hogy a településen élőket információkkal is segítsék a gyógynövények hatásairól.

– Ha kamillateával öblítjük le a hajunkat, szebb és fényesebb lesz. A kamillában gyulladáscsökkentő hatású anyagok találhatóak, ezért a kamillakivonatot tartalmazó krémek jót tesznek szinte minden bőrproblémának. Különösen a száraz bőrűeknek és az ekcémásoknak érdemes próbálkozni vele. A kamillából kinyert olaj bőrre kenve segít enyhíteni a migrén tüneteit, és csökkentheti az ízületi fájdalmakat is. Mindezek mellett természetesen más gyógy- és fűszernövénnyel kapcsolatban is szívesen segítünk annak, aki megkeres minket – teszi hozzá. Az elmúlt hetekben is volt erre példa, hiszen most a kamilla „betakarításának” időszaka volt. Még most is lehet gyűjteni, ha éppen nem esik az eső.

– A településen és annak környékén sokan gyűjtik, hogy télen legyen miből teát főzni. A Herba Kör kertjében is van kamilla. Az idén én vágtam le a növényeket, majd jöttek a többiek, és együtt leszedegettük a virágokat róla. Közben egy jót beszélgettünk. És persze mi is járjuk a kőtelki határt, gyűjtögetünk, megfigyeljük, hogy hol milyen gyógynövény van – teszi hozzá végül Ildikó.

A kőteleki Herba Kör tagjai egyébként maguk is folyamatosan tanulnak a gyógy- és fűszernövényekről. Ahogy mondják, Maria Treben gyógynövényes könyve a „bibliájuk”, s természetesen a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi tanácsait is mindig figyelemmel kísérik.