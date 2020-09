A legszínesebb futófesztivál ismét Szolnokra látogatott

Immár második alkalommal rendezték meg a megyeszékhelyen a „Bolygó legboldogabb 5 kilométere” szlogennel ellátott élményfutást.

A The Color Run Make Magic Szolnok powered by Auchan Korzó élményfutása szeptember 12-én délután rajtolt el a szolnoki Auchan Korzó előtti térről. Ahogy tavaly is, úgy idén is egy 5 kilométeres távot kellett teljesíteniük a sportolóknak. A folyamat most is ugyanaz volt, mint minden The Color Run rendezvényen, a rajtnál is, és a dobópontokon is festékekben fürödhettek a futók.

A festékanyagok egészségre ártalmatlanok, hiszen a szervezők környezetvédelemre, és a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

A futás mellett idén is színes programok szórakoztatták a kilátogatókat. Így akik nem összefestékezni készültek fehér pólójukat, azok óriási nyugágyon és homokzsákokon pihenhettek, a kicsik arcfestést és formára hajtogatott lufit kérhettek, de akik megéheztek, megszomjaztak, azok sem maradtak hoppon. Mindehhez pedig folyamatos zenei aláfestés dukált, hogy teljes legyen az élmény.

A rendezvényhez az időjárás is kegyes volt, hiszen szikrázó napsütésben futhattak azok, akik különleges hangulatban szerették volna megmozgatni magukat ezen a hétvégén.

2020-ban a szolnoki esemény házigazdái Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András voltak.