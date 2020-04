A megyei párok többsége kivár a házasságkötéssel

A járványhelyzet a házasságkötésekkel kapcsolatos terveket és elképzeléseket is jócskán felülírta. A tavaszi és nyár eleji esküvők nagy részét elhalasztják, vagy újragondolt formában, a szigorú szabályok betartása mellett kelnek egybe a párok.

A kormányzati intézkedések értelmében a házasságkötés lebonyolítása minimális létszámra korlátozódik. Így tehát csak a házasulandók, a két tanú, valamint a közreműködő anyakönyvvezető lehetnek jelen. Más családtag, vendég nem vehet részt a szertartáson.

– Jelenleg Mezőtúron is a járványügyi előírások betartása mellett történnek a házasságkötések, öt fő jelenlétével – szögezte le Szilágyiné Enyedi Ibolya. Az anyakönyvvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy a párok túlnyomó része inkább a házasságkötések későbbi időpontra való halasztása mellett dönt.

– Az esetek többségében az őszi, azaz szeptember végi, október eleji időpontokat látják biztosabbnak. Természetesen vannak, akik 2021-re kértek új időpontot, és olyanok is, akik a korlátozások ellenére ragaszkodnak az eredeti időponthoz – erről már Katona Krisztián Attila számolt be hírportálunknak, aki szintén anyakönyvvezető a túri hivatalban. A helyzet érthető módon nem egyszerű, hiszen erre az eseményre sokat készülnek a párok, ám mint az élet jó néhány egyéb területén, ezen is türelmet kell gyakorolni. Valamint több megoldási lehetőséget választani, ha már mindenképpen szeretne egybekelni a pár.

– Július végén tervezünk összeházasodni a kedvesemmel, már tavaly nyár óta megvan az időpont. A legfontosabb szervezési feladatokkal is elkészültünk, egyelőre nem módosítunk a dátumon. Azt viszont már megbeszéltük, hogyha a vírus miatti helyzet kitart addig, akkor csöndesen, kettesben mondjuk ki a boldogító igent – részletezte a szolnoki Kocsis Viktor. Hozzátette, hogy a családdal való ünneplésről sem mondtak le, ám ha az új forgatókönyv mellett döntenek, később tartják meg a lagzit.

Akadnak olyan párok is, akiknek viszont halasztaniuk kellett a teljes menyegzőt.

– Március 21-én lett volna az esküvőnk. Már minden készen állt, az utolsó simítások voltak csak hátra, de sajnos a helyzetre való tekintettel, le kellett mondanunk egy héttel a nagy nap előtt. Őszintén szólva nagyon nehéz, de helyes döntés volt. Ezt igazolta az is, hogy döntésünk másnapján léptek életbe a szigorúbb rendelkezések a megyeszékhelyen. Az új időpontunk már szep­temberre szól, reménykedem benne, hogy addigra elmúlik a veszélyhelyzet, és nem kell harmadjára is megszerveznem az esküvőnket – részletezte Kovács Tímea, szolnoki menyasszony.