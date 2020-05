A megyeszékhely természeti értékeit fedezi fel a túrákon

– Nagyon szeretek a természetben lenni, ha csak tehetem, mindig úton vagyok. Szolnok külterületeit és a környező települések természeti adottságait is az ilyen séták, túrák alkalmával fedeztem fel. Elindultam, és mindig olyan utakra, ösvényekre léptem, amelyeket általában mások figyelmen kívül hagynak – kezdte Tímea. Noha például a Tisza-partot sokan látogatják, szerinte a Tiszaligetet körbeölelő gátnak csak egy bizonyos részét ismerik az emberek. A Béres József-sétánynak általában szintén csak egy bizonyos szakaszát látogatják a járókelők.

– Pedig a Hetényi Géza Kórház vonalán túl folytatódik, és még ott is lehet kerékpárral, rollerrel haladni, ahol már elfogynak a házak – magyarázta. Hozzátette, a kerékpárút Tószegnél már szintén elkészült, ezt a részt maga is gyakran használja. A közelmúltban például a Tiszavirág hídtól indult el kerékpárral, és kényelmes tempóban, nagyjából negyvenöt perc alatt jutott el a tószegi halastóig.

A Tiszaligetben egyébként van még látnivaló. Egészen pontosan a strand területe mögött. A csónakázótó minden évszakban mesés, a kedves kis ösvényt padok szegélyezik, akár órákat is könnyedén eltölthet itt az ember. A Tisza-part tehát gazdag kirándulási lehetőséget tartogat. Ahogyan a Zagyva-part is. Tímea ezt a területet is alaposan feltérképezte már, elmondása szerint minden évszakban más arcát mutatja a természet. A sétány önmagában nagyon szép, de a túloldalon még vadregényesebb szakaszokat fedezett fel. A Máv Kórház, illetve a Művésztelep mögötti irányt követve jutott el a ritkán látogatott területre.

– Errefelé van például egy hatalmas pitypangmező! Egyszer kijöttem futni, de meg kellett állnom, annyira szép volt minden, hogy csak kapkodtam a fejemet – idézte fel a kellemes pillanatot. Már a Zagyva-hídról is érdemes letérni, és követni a folyót, hiszen aki kitar­tó, egy pompás pipacsmezőre bukkanhat, persze csak májustól októberig. Sőt! Azt talán kevesen tudták, hogy a Zagyva felett átívelő vasúti híd közelében van egy „zubogó”. Hatalmas kövek törik meg a folyót, és úgy néz ki, mintha egy mini vízesés lenne.

– Erre a részre viszont előszeretettel járnak fotózni is például. A környezet is remek, hiszen kisebb-nagyobb fás csoportok szintén találhatók itt, amelyek még egyedibb helyszínné teszik.

Tímea kiemelte, hogy szerinte nem kell komoly összegeket kifizetni egy-egy csodás élményért. A családok együtt is felkerekedhetnek, és akár Szolnok vagy saját lakóhelyük közelében találhatnak olyan helyszíneket, amelyek megérik a kisebb-nagyobb sétákat. Persze mostanában az a helyes, ha az emberek otthon töltik az időt. Ám talán a járvány lecsengése után jobban megbecsüljük a közvetlen környezetünkben rejlő lehetőségeket.