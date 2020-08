A vízparton töltődik csak fel igazán a tiszajenői Lólé Zsolt

Szabadidejét szívesen tölti a vízparton Lólé Zsolt. A tiszajenői férfi tevékenysége elismeréseként tavaly megkapta az Év polgárőre kitüntetést, előzőleg szeptemberben pedig a hónap polgárőrének választották a megyében.

Zsolt 1984 óta fogdossa a kopoltyúsokat, hol rendszeresen, hol ritkábban hódol szenvedélyének, attól függően, mennyire ér rá. A Tiszajenői Polgárőr Egyesület elnökeként ugyanis elfoglalt ember, a szervező és védelmi munkák mellett pedig társaival ott segít, ahol tud. De ha módja van rá, több településre eljár áztatni a zsinórt, sőt, még versenyzik is.

– A víz mellett nagyon jól ki tudja pihenni magát az ember. Polgárőrként folyton jönni, menni kell ide-oda – mutatott rá Zsolt. – Idén segítettünk az időseknek a bevásárlásban, a gyógyszerek beszerzésében, szerveztünk polgárőrnapot is, emellett teljesítettük a szolgálatot, elfáradtam. Hétfőn végre el tudtunk menni horgászni, ez az egy nap jelenti az idei nyaralást. Két fiammal és egy rokonommal együtt átmentünk Tiszakécskére, az Anver-horgásztóhoz. Remek víz, nagy halak vannak benne, igaz, négy kilóig lehet csak elhozni. De én elsősorban sporthorgásznak vallom magam.

A tó beváltotta a hozzá fűzött reményeket, horgászaink egyre-másra akasztották meg a szebbnél szebb halakat, tíz, tizenöt és húsz kiló fölötti pontyok is kapkodták a csalit.

– Négyünknek körülbelül negyven-ötven darabot sikerült kifognunk ilyen nagy méretű halakból – árulta el a polgárőr. – Volt, amelyiket másfél órán át fárasztottuk, de volt, amelyik gyorsan megadta magát. Fogtunk kisebbeket is, amiből hoztunk haza, megpucoltuk őket, és az augusztus 20-ai, tiszajenői főzőversenyen készítettük el, amire mi, polgárőrök is beneveztünk.

Vajon mit kínáltak fel a halaknak, ami ennyire kapósnak bizonyult?

Zsolt elárulta, sajtos pelletet tűztek a fenekező bot horgaira, a kopoltyúsok csalogatásához pedig erjesztett etetőanyagot használtak. Azt is megtudtuk, van külön házi gyártású csalijuk is, annak mibenléte azonban „titkos”.

Polgárőrünk egész készlettel rendelkezik pecabotból is: huszonhat darab van a birtokában, a féderestől kezdve a spiccbotig, hiszen nem mindegy, hogy tavon vagy folyóvízen, kicsi vagy nagyobb halakra horgászik. Két fiát már egészen kicsiként megfertőzte a pecázással, már karonülőként levitte őket a partra. Felesége szintén szokott horgászni, még ha nem is túl gyakran, ellenben már neki is sikerült tíz kiló feletti zsákmányt akasztania.