Az ideális láncfűrész kiválasztása

Sokan vagyunk úgy vele, hogy még a nehezebb fizikai munkát is szeretjük magunk elvégezni, ehhez pedig megfelelő eszköztár szükséges, amibe a láncfűrész biztosan beletartozik. Azonban a „csináld magad mozgalomba” csak akkor tudunk eredményesen bekapcsolódni, ha minőségi termékekre voksolunk.

A kínálat hatalmas, így aki először áll szemben ezzel a vásárlási döntéssel, az elveszve érezheti magát. Egykezes láncfűrész, akkus láncfűrész és még lehetne folytatni a sort végtelenségig. Emellett persze minden márkának és típusnak megvan a maga előnye és hátránya, így érdemes tanácsot kérni. Kitől? Lehet egy tapasztaltabb ismerőstől is, de a legjobb megoldás mégis csak az, ha egy szakáruházhoz fordulunk segítségért. Jó hír, hogy ehhez még az otthonunkat sem kell elhagyjuk, köszönhetően a szerszamkell.hu online shopnak.

A legfontosabb kitétel: olcsó, jó láncfűrész

Az, hogy kinek mi az olcsó, az igen változó lehet, ugyancsak igaz ez a jó jelzőre is, amit követ a kérdés, hogy mégis mire kell jónak lennie az adott szerszámnak? Nagyban segíti a vásárlást és a szakértők munkáját is, ha nagyjából fel tudjuk vázolni, hogy milyen gyakran és mire használnák a láncfűrészt, illetve az sem árt, ha előre meghatározzuk az erre szánt keretet. Ennyi információból egy szakember már meg tudja mutatni a legjobb ár-érték arányú modelleket.

Melyik a legjobb benzines láncfűrész?

Sokan keresik a benzines láncfűrészeket, mivel ezekkel a modellekkel bátran járhatunk fel és alá anélkül, hogy aggódnunk kellene az áramellátás és a hosszabbító miatt. Egy buktatója lehet csak a dolognak, viszont szerencsére ez nagyon egyszerűen kiküszöbölhető. Ez pedig a kenő olaj és az üzemanyag aránya, ami ráadásul típusonként eltérő lehet. A legegyszerűbb az, ha elolvassuk a használati útmutatót és az abban leírtakat pontosan be is tartjuk, és akkor nem fog bennünket váratlan meglepetés vagy kellemetlenség érni. Melyik a legjobb? Garden master, Kasei, Husqvarna, Fuxtec, Flinke vagy Stihl? Mindegyik márka jó és mindegyik más miatt. A legegyszerűbb, ha a már fentebb is említett megoldáshoz folyamodunk, és kikérjük a szakember tanácsát.

A Makita láncfűrész nem hagyja cserben

Noha a Makita nem tartozik a legolcsóbb kategóriába, az egyik legmegbízhatóbb és legstrapabíróbb márkáról van szó. A szakmabeliek előszeretettel választják a brand által piacra dobott darabokat, legyen az láncfűrész, fúró vagy éppen csiszológép. Ámde, ha nem tervezi, hogy minden nap használni fogja a szerszámot, akkor egy szerényebb árú, egyszerűbb modell is tökéletesen szolgálni fogja hosszú ideig.