Családok repültek Szolnokon

Ismét megrendezték a „Legendák a levegőben”, családi sétarepülő hétvégét Szolnokon.

A nem mindennapi program július 11-12-én zajlott a szandai reptéren. A hétvégén több típussal is lehetett sétarepülni, a gyermekeknek volt ugróvár, kirakodó vásár. Aki egy jó nagy adag adrenalinra vágyott, annak is érdemes volt kilátogatni a reptérre, ahol szakértő kommentálta a látottakat. A nagy meleg sem tántorította el a repülés szerelmeseit. A program vasárnap is folytatódott.