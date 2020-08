Decathlon áruhitel, a rapid sportbefektetés

A sport az egészséges életmód egyik alappilére. A hatékony és biztonságos edzéshez azonban megfelelő eszközökre van szükség, melyek költségei sokszor magasabbak, mint ami éppen beleférne. Beszerzésük azonban bármikor egyszerűen megoldható a Decathlon áruhitel segítségével.

A fittség eszközei

A sport szinte egyet jelent az egészséggel, a fitt testtel és ép lélekkel. Manapság a lehetőségek tárháza szinte végtelen, hiszen számos sportágban próbálhatjuk ki magunkat akár szervezett, akár önálló módon. A komfortos és biztonságos sporttevékenységhez ugyanakkor elengedhetetlen a megfelelő sportruházat beszerzése, arról nem is beszélve, hogy sok sportág esetén egyéb eszközökre, kiegészítőkre is szükségünk lehet.

Ha csupán a legalapvetőbb példát, a futást tekintjük, máris eszünkbe jut, hogy ízületeink egészsége érdekében gyakorlatilag kötelező beszereznünk egy jó minőségű futócipőt. De ez szinte a legkevesebb amit megtehetünk, hiszen ha nem a kocogás mellett tesszük le voksunkat, szükség lehet pl. teniszütőre, kerékpárra, sífelszerelésre, ping-pong asztalra, edzőtermi felszerelésre, és még sorolhatnánk. A Decathlon áruhitel segítségével a komolyabb sporteszköz befektetések sem jelentenek akadályt.

Ne az egészségen spóroljunk

A sportra tehát áldozni kell. A minél inkább minőségi felszerelések pedig a saját dolgunkat könnyíthetik meg hosszabb távon is. Az olyan „olcsóbb” felszereléseknél, mint pl. egy sportcipő, ruházat, esetleg kisebb kiegészítők, még nem feltétlenül merül fel a hitel lehetősége, ám ha komolyabb beruházást tervezünk, mindenképpen vegyük számításba. A Decathlon áruhitel 400.000 forintig biztosít – kedvező feltételekkel – hitelkeretet, melyet a saját áruházaikban található termékekre használhatunk fel. A Decathlon pedig a sport szerelmeseinek kincsesbányája. A lovaglópálcától a kosárpalánkig mindent megtalálhatunk a polcokon. de mit is jelenthet egy komolyabb beruházás és mik a hitel feltételei?

Eszközök hosszútávra

Egyes sporteszközök – minőségüktől függően – eleve nagyobb értéket képviselnek. Ide sorolható például egy strapabíróbb kerékpár, egy ping-pong asztal, esetleg egy futópad, vagy más testépítő eszközök. Amiben biztosak lehetünk, hogy ezek hosszú éveken keresztül szolgálnak majd minket és testünk egészségét.

A Decathlon áruhitel segítségével ezeket az eszközöket is akár azonnal, a pozitív hitelbírálat után beszerezhetjük. A választott hitelösszeg akár 12 hónapos futamidőre is elérhető, így tehát abban is biztosak lehetünk, hogy a választott eszközök tovább bírják majd, mint a törlesztőrészletek.