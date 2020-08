Együtt kezdik az iskolát Matykóék hármas ikrei

Háromszoros boldogság, büszkeség és energiabe­fektetés. Valahogy így lehetne összefoglalni, hogy milyen az élet hármas ikrekkel. A Matykó család ennél hosszabban is tud mesélni az eseménydús mindennapokról, nagy izgalmat most a közelgő iskolakezdés jelent számukra. Eltelt hét év, iskolapadba ülnek a törökszentmiklósi hármas ikrek.

– Remélem, nem online oktatás lesz! Nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy itthon tanítsak három gyereket egyszerre írni, olvasni, számolni – mondja aggodalmasan Matykó Barbara.

– Természetesen alkalmazkodunk az adott helyzethez, ahogy mindig is tettük és tesszük. Az elmúlt hét esztendő többek között erre megtanított bennünket – hangsúlyozza a fiatal édesanya. Lara, Maxim és Zoé. Ők a „nagy tanítók” Matykóéknál. A törökszentmiklósi családban lassan hét éve, hogy a három pici gyerkőc körül forog a világ. Mára már nem is picik, annyi minden történt velük, hogy visszaemlékezni se könnyű.

– Ha születik egy gyereked, a másodiknál már sejted, mire számíthatsz, mi nem tudtuk. Nálunk minden egyszerre történt, történik. Egyszerre kezdtek járni, nem volt egyszerű mindegyikük után menni, elkapni őket, ha kellett. De ez semmi volt ahhoz képest, amikor

elkezdtek beszélni. Ugye, belegondolni is zsibbasztó? Aztán jött a szobatisztaság. Akinek van gyereke, tudja, hogy ez egy csemetével sem egyszerű, na itt hárman, háromféleképpen élték meg mindezt – sorolja az emlékeket Barbara, aki itt is, és még sokszor megemlíti édesanyját, aki rengeteget segített a gyerekek körüli teendőkben. Az emlékek sorában máris az óvoda következik. Nem meglepő módon a közösségbe járást is teljesen másképp dolgozta fel a három gyerkőc.

– Lara hónapokig minden reggel sírt, hisztizett, még éjjel, álmából is felsírt, hogy nem akar oviba menni. Maxim azért sírt, mert sajnálta a tesóját. Zoé pedig az egészet cikinek tartotta, otthagyott minket, és pillanatok alatt beilleszkedett, neki ennyi volt a beszokás – meséli Barbara.

Az óvoda egyébként jó hatással volt a testvérekre. Bár először csak egymással játszottak, egy idő után nyitottak a többiek felé, mára mindegyikük talált barátot. Családjukkal sokat utaznak, mondhatni az életük részévé vált, így sok mindent megtapasztaltak alig hétévesen.

– Mindig olyan ügyesek. Volt, hogy zokszó nélkül végigutaztak két hetet autóval, nem volt baj, hogy mindennap máshol aludtunk. tavaly repültünk velük 24 órát két átszállással, az ellenőrző pontokon úgy csináltak mindent, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A negyedik szülinapjukat Párizsban töltöttük, az odaúton még a pilótákhoz is bemehettek. Sajnos idén az ilyen jellegű élmények elmaradtak, de megértették, hogy be kell tartani a szabályokat. Otthon voltunk, iskola-előkészítő feladatokat oldottunk meg, és sokat játszottunk. Voltak nehezebb pillanatok, de megoldottuk, lelassultunk, és élveztük egymás társaságát, jó volt egy kicsit megállni ebben a felgyorsult világban – magyarázza az édesanya.

Ahogy minden családban, úgy Matykóéknál is előfordulnak álmatlan éjszakák a betegségek miatt. Nagyobb baj szerencsére nem volt, de azért kisebb balesetek az ikreknél is előfordultak.

– Amikor például Maxim betörte a homlokát, mert biciklivel elesett, és lefejelte a betont. Vagy egy évvel ezelőtt Lara volt egy hetet kórházban, ugyanis kirepült a forgószékből, és agyrázkódást kapott. Hála istennek, nem volt nagy baj. Ilyenek valószínűleg még lesznek, mert állandóan gyors a tempó. Nem alszunk sokat, mert valaki mindig felkel pisilni, inni, vagy csak rosszat álmodik. Időnként már mamánál is szoktak aludni, ilyenkor sokat pihenünk, ugyanis sosincs megállás. Minden perce kemény a hármasikres létnek, de megéri!