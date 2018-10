Első helyet ért a szolnoki modell lány sminkje a világbajnokságon

A szolnoki Gaál Tímea több éve jelen van a modellszakmában. Idén abban a szerencsében volt része, hogy annak a magyar sminkmesternek volt a „vászna” az idei párizsi fodrász- és sminkes világbajnokságon, aki végül elhozta az első helyért járó díjat.

– Nagyon büszke vagyok rá, hogy nyertünk a hordható mennyasszonyi smink kategóriában. De már maga a verseny is hatalmas élmény volt – kezdte a visszaemlékezést Timi. – Több száz versenyző vesz részt egy ilyen megmérettetésen, ahova a világ minden tájáról érkeznek a szakemberek.

Timi elmondta, nagyon jó volt látni, hogy mivel jár együtt egy ekkora versengés.

– Láttuk, hogy mennyi felkészülés, mennyi munka, energia van benne mind a fodrászok, sminkesek, mind a modellek részéről.

Dominique Roberts volt az a sminkmester, aki a Timi arcára megálmodott és elkészített sminkkel megnyerte azt a bizonyos első helyezést. A szolnoki lány elárulta, tavaly nyár óta dolgoznak együtt a szakemberrel.

– Az egyik tanulója kért fel akkor, hogy legyek a sminkmodellje, így kerültünk kapcsolatba. Tavaly év végén pedig megkaptam a felkérést, hogy legyek a modellje a világbajnokságon.

A versenyre nyár eleje óta folyamatosan készültek, hetente többször is találkoztak.

– Naponta több órát is gyakoroltunk. Ez pedig azt jelentette, hogy többször is elkészítette a sminket, és az arcomra igazította. Hiszen volt egy elképzelése, de meg kellett ismernie az arcom berendezését ahhoz, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Utólag visszanéztük a folyamatosan dokumentált képeket és bár nem nagy eltérések vannak a képek között, azért látszik, hogy az eredetihez képest módosultak a sminkek.

Timi elárulta, a próbák során előfordult, hogy az arca egyik oldalára az egyik sminket, a másikra pedig a másikat készítette el a mester.

– Két sminkkel indultunk a versenyen – mesélte. -A nyertes smink a hordható menyasszonyi smink kategória volt, a másik pedig a kreatív menyasszonyi smink.

Nem volt könnyű dolga sem a szakembernek, sem a modelljének. Ugyanis Timi elmondta, a két smink összesen közel 15 óra munkát jelentett.

– Első nap készült a nyertes smink, melyet délelőtt kezdtünk és négy és félóráig tartott – idézi fel. – A verseny után visszamentünk a hotelbe pihenni, majd éjjel tizenegykor nekikezdtünk a másodiknak. Ez nagyjából tíz órán keresztül készült, tehát reggelre lettünk teljesen kész vele.

Ahogy a modell elmondta, mindkettőjük részéről nagy kitartás és sok türelem kellett ehhez a két naphoz. A versenyre való felkészülés során pedig profi szakmai segítségre is számíthattak.

– Nanara Berezina, orosz sminkmester Dominique trénere, és vele folyamatosan kapcsolatban voltunk. Sőt, egy héten keresztül vele is gyakoroltunk a versenyre – mesélte Timi. – Így alakult ki a végleges smink, ami felkerült az arcomra a megmérettetés napján.

A szolnoki modell hozzátette, nemcsak Dominique-ra, a sminkmesterre és magára büszke, hanem az egész, hat fős stábra.

– Természetesen jött velünk fodrász, stylist, és segítők is. Nagyon jó csapat volt olyan tagokkal, akik, ha dolgozni kellett, akkor kellő komolysággal és alázattal álltak hozzá, teljesen mindegy, hány óra volt. Egy profi munkának voltam a részese a nagyjából három napos eseményen. Azonban hozzá kell tenni, hogy már a felkészülési időszakban, itthon is sok segítséget kaptunk. Tehát vannak olyan, szintén fontos tagjai a csapatnak, akik bár nem utaztak velünk, de a munkájukkal hozzájárultak a sikerhez.

Timi kiemelte, a hatalmas élmény mellett a szakmai fejlődésében is szerepet játszanak az ilyen felkérések.

– Az évek alatt, a különböző munkák során magamon is látom a pozitív változásokat, és azt is, hogy az ilyen feladatokból mennyit lehet tanulni – hangsúlyozta.

A fiatal lány elmondta, mivel idén diplomázott a Szegedi Tudomány egyetemen, ezért kicsit háttérbe szorította a versenyzést.

– Tudatosan készültem így az idei évre, hogy a tanulás az elsődleges cél. A modellkedés megmaradt, és a világversenyre való felkészülést szerencsére össze tudtam egyeztetni a tanulmányokkal.

Timi a jövőbeli terveivel és a Dominique-kal közös munkával kapcsolatban egyelőre nem sok mindent árult el.

– Konkrétumot nem tudok és nem is szeretnék mondani. De elképzelhető, hogy a későbbiekben is tudunk majd jó hírrel szolgálni a közös munkát illetően – mosolygott a fiatal lány.

Számos díjat kapott már

Timi az elmúlt években több szépségversenyen is indult, az eredményei pedig magukért beszélnek. Tavaly megnyerte a Miss Royal Hungary-t, valamint a Szegedi Tudományegyetem versenyén megkapta az Egyetem Arca címet is. Korábban a füredi Anna-bálon rendezett szépségversenyen bejutott a legjobb tizenöt közé. Négy évvel ezelőtt a Kumánia Szépe választáson a Facebook-közönségszavazást sikerült megnyernie. Valamint a közönségdíjat is neki ítélte a zsűri, és a második udvarhölgy címet is ő vitte haza.