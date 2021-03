Erkélyrandevú után padtalálka adja az éltető erőt a járványban

Az újszászi Fehérné Szekeres Zsuzsa soha nem nyugszik, nem tud a fenekén megülni. Azaz, dehogynem! Az örökké zsongó, izgő, mozgó hölgynek legújabb, a pandémia hullámainak csúcsára, a legkörültekintőbb óvintézkedések idejére időzített közösségmegtartó találmánya épp a maga, illetve páciensei tomporának ülőgumóit veszi igénybe. A tavalyi erkélyrandevúk után idén tavasszal párnás padtalálkákat szervez.

A koronavírus-járvány ugyan a testet alig-alig, az elmét azonban folyamatosan mozgásban tartja. Zsuzsa tavaly tavasszal is a kijárási és csoportosulási korlátozások idején találta meg a módját, hogy a végtelenül unalmas és végzetesen egysíkú „koronás mókuskerék-hajtásban” férjével együtt saját életüket és másokét is „felpörgessék”.

Zsuzsa, a városi művelődési ház egykori igazgatója és férje, János, sportszervező, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség, illetve az Újszászi VVSE ügyvezető elnöke, továbbá a lábtoll-labda európai- és világszövetségének alelnöke az első hullám alatt nap mint nap erkélyrandevúztak egymással.

Társasházuk teraszán, az évszak nyújtotta nyíló kikelet élményének örülve, délután fél öttől egy mindössze félórás csevejtalálkozón tartották melegen negyvennégy éves kapcsolatukat. „Jó gyakorlatukat”, annak pozitív tapasztalata miatt, mindenki másnak is önzetlenül figyelmébe ajánlották alkalmazásra.

A szűk idő alatt viszonylag eseménytelenül levonuló második után az erőteljesebb mostani harmadik hullám ugyancsak a személyes kapcsolattartás megvonását eredményezte. És ekkor kezdett újra különös mozgásba lendülni Zsuzsa agya.

– Az elmúlt tavaszi korlátozások jóformán azzal teltek számomra, hogy napközben fel-felhívtam a helyi Százszorszép Népdalkör tagjait, naponta, egyenként, két-három asszonyt is akár.

Ha ráértek, telefonon keresztül elénekeltünk néhány nótát.

– Akár fél órát is eldanolászunk, ami ugyan a lelkünkön, de közben a pénztárcánkon is könnyített. A telefonszámlánk ugyanis az egekbe ugrott. Ezt a problematikát kiküszöbölve igyekeztem idén költséghatékonyabb megoldást találni a pszichét erősítő kapcsolattartó terápiára. Az ismerőseim többsége korosodó hölgy, többen özvegyek, egyedülállóak. Továbbra is telefonon szoktam velük kapcsolatot tartani, de ez az érintkezési forma nem az igazi. Mígnem aztán jött az ötlet, hogy ha már a boltokban összefutva, maszkban és a megfelelő távolságtartás mellett tudunk egymással fecserészni, akkor ezeket a „dumcsipartikat” miért ne tudnánk valahol szervezetten és kényelmesebben megejteni – tette fel a kérdést magának Zsuzsa.

– Újszász főterén vannak padok. Nyakunkon a tavasz, egyre többet süt a nap, melegszik az idő. A telefon ma már csak arra szolgál, hogy egy-egy ismerősömet felhívom, és elhívom padtalálkára. Viszek a fenekünk alá kispárnákat. Leülünk a pad két szélére. Így tavasszal már a napsütés meglétét is hellyel-közzel elintézem, vele együtt az ingyenes D-vitamint is. Háztól a főtéri padokig, onnan meg fél óra elteltével vissza. Megvan a napi séta a friss levegőn – avat be a párnás padtalálka rejtelmeibe Fehérné. Kinek férje, János manapság egyszemélyes, néhány kilométeres napi gyaloglásban leli kedvét.

Viszont nosza! Zsuzsa invitálására és engedélyével magunk is megtekintettünk egy párnás padtalálkát. Fehérné Szekeres Zsuzsa beszélgetőpartnere aznap Bodnárné Szabó Gabriella volt, a helyi Vörösmarty Mihály Általános Iskola nyugalmazott igazgatója.

– Mi a mai téma? – érdeklődtünk.

– Nem szoktunk tematikázni, cseverészés közben jön, ami jön – válaszolt nevetve Gabi.

– Pletykázásban mindenevők vagyunk – tette hozzá Zsuzsa.

– Akkor most éppen miről beszélgetnek, ha nem vagyunk túlságosan tolakodóak?

– Arról, hogy mennyire hiányzik a testközeli emberi szó, hogy mennyire hiányzunk egymásnak mi, sok-sok régi jó barát és barátnő. Nagyon szeretnénk már végére jutni ennek a szörnyű helyzetnek!

Várjuk az igazi tavaszt, a maszkok nélküli, kézfogásos, öleléses időszakot.

– De persze a család, a gyerekek, az unokák mindig szóba kerülnek, hiszen ők jelentik a boldogságot. Ha kifogynánk a szóból, bár ez ritkán fordul elő velünk – kacagnak fel egyszerre –, akkor arcunkat a nap felé fordítjuk, hallgatjuk a tavaszi madarak csicsergését, és szívjuk magunkba az éltető vitamint – osztották meg velünk aznapi párnás padtalálka-programjukat Zsuzsa és Gabi.