Ez a virtus: 1920 kilométeres kihívást teljesített a szolnoki séf

Lefutotta a Trianon Kihívást Madarász Sándor. Ez a futás adta az ötletet karácsonyi jótékonysági felhívásukhoz a Szkíta Motoros Egyesülettel.

Madarász Sándor januárban látta meg az ismert közösségi oldalon azt a felhívást, mely arra kérte a csatlakozókat, hogy a százéves Trianon évfordulóra sportolással emlékezzünk meg. A kihívás teljesítéséhez december 31-ig, a századik évfordulóra emlékezve 1920 kilométert kell megtenni futva, evezve, kerékpározva, úszva vagy túrázva.

– Táblázatban vezettem napi bontásban a megtett távokat, amit – fotókat is mellékelve – időről időre megosztottam a szervezőkkel. Ahogy mások is, az egész Kárpát-medencéből hírt adtak a teljesítésről. Legtöbbször Szolnokon és környékén szoktam futni. Két hónapja például elindultam a szolnoki Művész Bástyától, és a Beke Pál halma, Rákóczifalván a Rákóczi fejedelem szobor, Rákócziújfaluban a Turul érintésével, a marfűi református templom Wass Albert emléktáblájáig futottam. A fotózást és a megállók helyét igyekeztem végig a kihívás szellemiségéhez kötni. Beleszámított a kihívásba jó néhány túra is, amin részt vettem, mint például a Kitörés Emléktúra, vagy a Mecseki Láthatatlanok Emléktúra. Az utolsó kilométereket december 5-re időzítettem. Ez így volt kerek, hogy ezen a napon fejezem be a kihívást, ezzel is megemlékezve a sokak számára keserű emlékként élő 2004-es népszavazásról – sorolta Madarász Sándor.

– A teljes kihívásból végül 228 kilométert tett ki a túrák hossza, 1288 kilométert futottam és 405 kilométert kerékpároztam. A járványhelyzet miatti bezárás idején egy hónapban 300 kilométert is futottam. A napi tizenkét-tizennégy óra munka mellett havi 150-200 kilométer volt az átlag, de ez augusztusban sérülés miatt hatvanra csökkent, aztán talpra álltam. Évek óta futok, heti négy nap edzek, amikor csak belefér, hajnalban vagy munka közben, pihenésként. Pótolni kell a kiégett tápanyagokat, szénhidrátot, vitaminokat, ásványi sókat. A vízpótlás alapvető. Fontos a bemelegítés, hogy az ízületek erősödjenek, javuljon a hajlékonyság és hogy levezetésként ne maradjon el a nyújtás. Nagy köszönettel tartozom a családomnak. Rajtuk kívül szeretném megemlíteni Sándor Miklós szolnoki maratonfutót, és Rákóczifalváról Varga Ferencet, a Survivor valóságshow résztvevőjét, akiknek a példája elindított és motivált. Továbbadom, amit kaptam tőlük azoknak, akik hozzám fordulnak segítségért, tanácsokért – részletezte a sportember.

– Mindig zenével futok, rockot hallgatok, szeretem a Romantikus Erőszak zenéjét. A hosszú távok alatt sokszor nagyon jó gondolatok jönnek. Az országosan jelen lévő Szkíta Motoros Egyesület alelnöke is vagyok. Nem csak motorozunk szerte a Kárpát medencében, jótékonysággal is foglalkozunk. Így a futás közben jött az a gondolat is, hogy rendezzünk a motorosokkal jótékonysági futónapot. Kettő és hat kilométeres távon, ötven-hatvan résztvevő szokott lenni, akiknek a fele gyerek. Idén már a harmadik futónapot rendeztük volna. Most ugyan a járványhelyzet miatt elmaradt a szokásos zsíros kenyér-tea megvendégelés, de helyette mindenki futhat otthon, akár egy fitneszgépen vagy egyéni távokon – hívta fel a figyelmet a szolnoki séf.

– A motorostársadalom összetartó, megpróbálunk egymáson segíteni. A nevezési díjakat teljes egészében az október 23-án, Dusnok és Sükösd között balesetben elhunyt motoros pár családjának ajánljuk föl. A résztvevők pedig, akik az 1500 forintos nevezési díjat befizetik és december 16-ig teljesítik a nevezésben vállalt távot, a Szkíta Motoros Egyesület nyakpánt vagy karpánt ajándéka közül választhatnak. A közelmúltban mikuláscsomag és élelmiszer adományt kaptunk egy barátunktól. Gyöngyöstarjánba vittük el, két család három-három kiskorú gyerekének. Korábban az egész óvoda, nyolcvan gyerek is kapott már ajándékokat a községben – nyilatkozta Madarász Sándor.