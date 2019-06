Ezért kiemelkedő a Michelin nyári gumija

Itt a nyár, itt a kánikula. Eljött a családi vakáció ideje. Azoknak szeretnénk most segítséget nyújtani a biztonságos utazáshoz, akik autóval vágnának neki a nagyvilágnak.

A 2019-es év egyik legmegbízhatóbb nyári gumiját fogjuk most részletesen bemutatni, de először is legyünk tisztában azzal, hogy mit is takarnak egész pontosan azok a fránya jelölések a nyári gumikon.

Ezek az alap jelölések, amiket ismernünk kell a nyári abroncsokon

Egy példán végig vezetve, a méret jelölések (255/45 R17 98W)

255: Itt az abroncs pontos szélességét adják meg milliméterben.

45: Ez a gumi szélességének és oldalfal magasságának az aránya %-ban kifejezve.

R: Az R betű azt jelöli, hogy radiál szerkezetű abroncsról van szó.

17: A felni átmérője collban megadva. (1 col = 25,4 mm)

A súly és sebességhatár jelölések

255/45 R1798W

98: Ez a maximális terhelhetőséget jelző számunk, azaz pontosan az ehhez a számhoz tartozó súllyal terhelhetjük az abroncsokat egyenként. A 80-as 750 kilogrammnak felel meg/abroncs.

W: A maximálisan megengedett sebességet jelző betű. A mi esetünkben ez 270 km/h.

A legkedveltebb márka, és a nyári gumik jellemzői

A nyári gumik nem csak gyártási technológiájukban, hanem anyag összetételükben is nagy mértékben különböznek téli társaiktól. A legalapvetőbb eltérés a mintázatukban rejlik.

A nyári gumi futófelülete lényegesen telítettebb és jóval kevésbé tagolt a téliekhez képest, valamint a nagyobb futófelületnek köszönhetően jobb tapadást biztosítanak a száraz útfelületen.

Az egyik legfelkapottabb márka – A Michelin

Autós magazinok nyári gumi tesztjein kiderült, hogy a Michelin Energy Saver+ az egyik legjobb és Magyarországon leginkább kedvelt autógumi márka. Nem véletlen, hogy a legtöbb teszten a Nagyon Jó értékelést kapta.

Miért is olyan kiemelkedően jó ez a gumi? Utána jártunk. A válasz pedig felettébb tömör, és egyszerű. Minőség kedvező áron. A Michelin prémiumkategóriás márka Francia országból.

A Michelin kínálata

A márka széles körben kínál gumiabroncsokat személyautókra, motorkerékpárokra, robogóra, buszokra, teherautókra, munkagépekre, mezőgazdaságigépekre és ipari járművekre. A prémium minőségű gumikat kínáló Michelin márkát azoknak ajánljuk leginkább, akik napi rendszerességgel használják az autójukat, vagy előfordulhat, hogy az átlagos felett is kihasználják az autóikban rejlő képességeket, valamint fontos számunkra saját, illetve családtagjaik nagy fokú biztonsága.

Lássuk a teszt eredményeket. Miért a Michelin?

Azért mert alacsonyabb üzemanyag fogyasztást és magas futásteljesítmény garantál. Nagyon kiegyensúlyozott abroncs, amely az egyik legjobb eredményekkel büszkélkedhet nedves úton, alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.

Kiegyensúlyozott, ami a biztonság szempontjából fontos kritérium.

Abroncskopása a legjobb, különösen jó száraz úton és üzemanyag takarékosság szempontjából. Alacsony a gördülési ellenállás és fogyasztása. Dinamikus menetteljesítményt garantál száraz úton. Nedves úton pedig akár 3 méterrel is rövidebb lehet a fékút az elődjéhez képest.

Hosszú élettartam? Még szép.

A Michelin Energy Saver gumiabronccsal élvezheti leginkább a Michelin abroncsok esetében elismert hosszú élettartam előnyeit.

Nem utolsó szempont – Az élettartam garancia

Fontos tudni, hogy a Michelin gumiabroncsokra a gyártó teljes körű élettartam garanciát vállal, azok 1,6 mm-es csatornamélységükig. Amennyiben pedig a nyári Michelin gumiabroncsok széleskörű kínálatát szeretné egy helyen, kényelmes keretek között

megtekinteni, bátran ajánlom az Autotire.hu felkeresését.