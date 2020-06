Fiatal fegyverneki lánynak szurkolhatunk a döntőben

Hétfőn kiderül, ki a legszebb, legügyesebb gazdászlány az országban, akkor rendezik ugyanis az erről szóló verseny döntőjét. Megyénket a fegyverneki Berta Fruzsina képviseli, aki már az elődöntőn is több mint nyolcezer szavazatot kapott, így két vetélytársával indulhat a címért.

– Az esélytelenek nyugalmával neveztem be a versenyre… – meséli mosolyogva a tizenkilenc éves barna lány, akinek figyelmét édesapja egyik ismerőse hívta fel a Gazdász Szépe című megmérettetésre. Ő maga is nagyon meglepődött, amikor az első fordulóban több mint nyolcezer szavazat érkezett rá, így hétfőn már a döntőben indulhat.

– Bevallom, kissé önbizalom-hiányos vagyok, de az, hogy ennyien támogattak, biztattak, nagyon jólesett. Nem csak itthonról, de a szomszédos falvakból, városokból is sokan szavaztak rám, nagyon hálás vagyok ezért – hangsúlyozza Fruzsina, aki mióta megszületett, az állatok közelségében él.

– Szinte az egész családom mezőgazdasággal foglalkozik, mondhatom, hogy generációk óta. Bár mi magunk a városban lakunk, van egy telephelyünk, ahol szarvasmarhát, sertést, lovat, birkát és mindenféle haszonállatot tartunk. A lovakkal rendszeresen én foglalkozom, de a többi állat gondozásába is nagyon szívesen besegítek. Mivel beleszülettem ebbe az életformába, így nekem természetes, hogy bemegyek a disznóólba vagy a bikák közé…

Bár szívesen foglalkozik minden állattal, a legkedvesebbek számára mégis a lovak. Este megeteti Íziszt, a derest, Tündért, a pejt, és Bogár nevű fekete kedvencét. Amellett, hogy ápolja, gondozza őket, rendszeresen nyeregbe ül.

– Nagyon szeretem lóháton bejárni a határt! Másik hobbim a fotózás, nemrégiben fotográfus végzettséget is szereztem. Úgy gondolom, minél sokoldalúbb egy ember, annál könnyebben boldogul az életben. Mindemellett tizenegy éves korom óta veszek részt különböző fogathajtó versenyeken. Főként amatőrben indultam, két éve viszont letettem a rajtengedélyvizsgát, így, ha újra rendeznek majd versenyeket, már C kategóriában is tudok indulni, vagyis országos bajnokságon, egyes fogattal.

Fruzsina tavaly érettségizett a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban, a sikeres fotósvizsga után most azon gondolkodik, hogyan tovább.

– Szeretném, ha a mezőgazdaság az életem részét képezné a jövőben is, de hogy konkrétan mi lesz a fő foglalkozásom, egyelőre nem tudom. Jelenleg ugyanis nagyon sok minden érdekel, a lovak, a fotózás és nagyon szeretem a gyerekeket is…

Bár jövőjéről konkrétan még nem döntött, azt már most tudja, hogy a lovak mindenképpen megmaradnak majd az életében. Facér férfiolvasóinknak jelenleg nincs esélye a dolgos, csinos lánynál, hiszen ahogy mondja, boldog párkapcsolatban él.