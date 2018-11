Füreden talált otthonra a békéscsabai származású költő és természetfotós

Úgy tűnik, lehet abban valami törvényszerű, hogy ha valaki közel kerül hozzá, egy életre megszereti a Tiszát. Ahogy a néphagyomány is megfogalmazta: Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. Évszázadokon át számos költőt és festőt, alkotóművészt megérintett hazánk második legnagyobb folyója. Petőfi Sándor és Juhász Gyula rímekbe szedte, vizét ezernyi horgász vallatja. Nem csoda, hogy Gruber Józsefet is elvarázsolta.

Egy békéscsabai költő és természetfotós közel húsz éve él a Tisza-tó-parti kisvárosban. Bár nem él közösségi életet, mégis sokan ismerik. Az 1950-es születésű Gruber József a Tisza eltántoríthatatlan szerelmese. Még gyerekkorában rabul ejtette a szőke folyó.

Az ezredfordulón költözött a Tisza-tó partjára, Tiszafüredre. Éppen egy húszesztendős kapcsolatot volt kénytelen lezárni akkoriban, környezetváltozásra volt szüksége. Fiatalkorában sokszor jártak Tiszafüredre és Abádszalókra a családdal, nem volt számára ismeretlen a környék.

– Meglátni és megszeretni, ez a rövid történetem a Tiszával. Igaz, fényképeztem már Kaliforniában is, szinte minden képem kizárólag a Tiszához kötődik – árulta el. Az első perctől kezdve beleszeretett a szőke folyóba, a természet és a fotós románca azóta is tart.

Nem bánta meg, hogy Tiszafüredre költözött, szereti a várost és a környéket, a Tisza közelsége pedig perdöntő. Természetesen maga a horgászat is fontos számára, de nem meghatározó. Sokkal inkább a kintlét, a természet közelsége.

– Az utóbbi időben azt szoktam mondani, hogy a horgászat számomra csak alibi, hogy kint lehessek a vízen – árulta el. Úgy gondolja, az a szépség, mellyel a természetben találkozik, megosztandó. Ezért kezdett el fotózni, a fényképezőgép szinte már hozzánőtt.

– Ettől szép az életünk. Amit az ember a természetben lát, az nem pótolható. Aki nem tudja értékelni az ilyet, szerintem nem lehet maradéktalanul boldog. Ez annyira hozzátartozik az életünkhöz, hogy a teljesség elképzelhetetlen a természet szeretete és csodálata nélkül – magyarázta. Persze ahhoz, hogy valaki jó és látványos képeket készítsen, valamit konyítani kell a fotózáshoz.

Szülei fényképészek voltak, ő is elvégezte a szükséges iskolákat, majd közel húsz esztendőn keresztül egyáltalán nem vett fényképezőgépet a kezébe. Két évtizeddel később aztán a horgászat kísérőprogramjaként kezdett újra fotózni. Először a kifogott halakat és az őt megérintő tájat. Nem kellett sokat várni rá, hogy az egyik televízió megkeresse: szeretnének kiállítást nyitni a fényképeiből. Ekkor ismerkedett meg Demjén Ferenc énekessel, aki éppen a kiállításnak helyet adó békéscsabai Fiume Hotelban lakott azokban a napokban.

– Ettől kezdve már gurult a bicikli. Az ország keleti és déli vidékeit végigjártam a fotókiállításaimmal. Budapesten is rendeztek a képeimből két tárlatot – idézte fel a helyszíneket a teljesség igénye nélkül.

Gruber József neve nemcsak mint természetfotós, hanem mint költő is ismerősen cseng. Eddig két verseskötete jelent meg. Esetében a mennyiség nem megy a minőség rovására. Nem sokat, évente három-négy verset ír legfeljebb.

– Mindenki ír verset egy korszakában, aztán kinövi. Nos, nekem ezt nem sikerült – jegyezte meg mosolyogva. Éles fogalmazásával, erős kritikai és igazságérzetének köszönhetően már fiatalon szembe került az államhatalommal. Rendszer- és szovjetellenes versek írásáért, valamint terjesztéséért, illetve hangulatkeltés miatt 1968-ban letartóztatták Békéscsabán. Első fokon tizennégy hónapot kapott, ebből tízet töltött börtönben. Szabadulása után elhagyni kényszerült szülővárosát, így Budapesten próbált szerencsét.

– Bárhol elhelyezkedtem, egy hónapon belül utánam telefonáltak, és lapátra tettek. De volt, ahol egy hetet sem töltöttem – emlékezett vissza. Meglátása szerint, rajta keresztül akartak példát statuálni, megfélemlíteni. Ismert volt a békéscsabai fiatalok között, talán ezért esett rá a választás.

A fővárosban később horgászcikkek javításával, kőfaragással foglalkozott. Igyekezett mindenhol helytállni. Vallja, hogy bármit csinál az ember, abban legyen maximalista, próbáljon a tökéletesre törekedni.

Érdekes életéből a családalapítás sem maradhatott ki, egy saját és két nevelt gyermeke, valamint négy unokája van. Sajnos az idő szétszórta a családot, külföldön és belföldön egyaránt, de a kapcsolatuk szoros maradt. Fontosak számára az unokák, nyáron is sok időt töltöttek együtt.

Amikor csak teheti, kint van a vízen, horgászik és fotózik, emellett sokat olvas. Általában több napot tölt egyszerre a Tiszán, lakóhajója már szinte a második otthona. Kiszakadni egy kicsit a hétköznapokból – ez létfontosságú számára. Ilyenkor ugyanis feltöltődik, és valósággal újjászületik a természetben.