Gyermekkora óta küzd a ritka betegséggel Arany-Kovács Rozália

Izomgyengeség, látászavar, tanulási nehézségek, nagyothallás, memóriazavar, cukorbetegség, epilepszia, fiatalkori stroke, migrén, pajzsmirigybetegség. A látszólag egymástól teljesen különböző betegségek hátterében a mitokondriumok, vagyis az energiaképzésért felelős sejtalkotók hibás működése is állhat. A ritka kórt nagyon nehéz diagnosztizálni, a betegek gyakran hosszú évekig szenvednek, mire kezelést kapnak. Erre irányítja rá a figyelmet a nemrégiben létrehozott A mitokondriális betegségek a mindennapokban elnevezésű közösségi oldal.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

– Már hatéves koromban tudtam, valami nem stimmel velem. Messze nem bírtam fizikailag annyit teljesíteni, mint a többiek, rendszeresek voltak a szédülések, összeesések. Emiatt 1985-ben elkezdtek vizsgálni, de azt állapították meg, hogy a fülemben lévő egyensúlyért felelős szerv nem működik megfelelően – így kezdődött Arany-Kovács Rozália kálváriája, akinek néhány évesen tüdőproblémái is voltak, jelenleg súlyos izom- és derékfájdalmakkal küzd.

Idén lesz negyvenhat éves, az eltelt idő alatt hol javult, hol rosszabbodott az állapota. De csak nemrég, tavaly diagnosztizálták nála az állapotát okozó alattomos és ritka kórt, a mitokondriális betegségek egyik fajtáját.

– 2019 januárjában óriási fájdalom kerített hatalmába, segítség nélkül már járni sem tudtam. Különböző orvosok kezdtek vizsgálni, neurológus, reumatológus és pszichiáter egyaránt. Így derült fény a betegségemre, arra, hogy mi okozta a szenvedéseket hosszú éveken át – mesélte Rozália.

Éppen azért, hogy betegtársain segítsen, illetve felhívja a figyelmet a nehezen diagnosztizálható és a köztudatban szinte nem is létező kórra, nemrég csoportokat indított a legnagyobb közösségi oldalon A mitokondriális betegségek a mindennapokban, valamint a Kék rózsa: Élet a mitochondriális betegségek fogságában címekkel.

– Ahogy a többieket végighallgattam, még én vagyok a legjobb állapotban. Van olyan, aki járásképtelenné vált, mások nagyon komoly idegrendszeri károsodást szenvedtek, állandó görcsrohamokkal, epilepsziás görcsökkel küzdenek. Sajnos volt olyan csoporttárs, aki a lányát veszítette el ebben a betegségben. Őt óvodáskorában diagnosztizálták, de azóta elhunyt. Az édesanya mondta a hasonlatot, hogy

mi egy „gyorsított öregedésben” szenvedünk,

mivel a szervezetünk sokkal gyorsabban épül le a sejtek energiahiányából adódóan.

A csoporttagok ötleteket, tanácsokat is adnak egymásnak, merthogy más fórumokon nem igazán kapnak. Éppen ezért cél az is, hogy az orvostársadalomhoz is eljussanak a csoport üzenetei. A jászfényszarui dr. Kocsis András gyermekorvoshoz például eljutott, és célba is talált. Sőt, kollégáinak is elküldte a felhívást.

– Valóban egy olyan betegségcsoportról van szó, ami eléggé ritka. Maguk az orvosok szinte soha nem gondolnak arra, hogy ez okozhatja a páciens betegségét, tüneteit. Főleg az alapellátó háziorvosok és gyermekorvosok esetében lenne fontos, hogy időben gondoljanak erre a betegségre, hiszen a tünetek sokszor már gyermekkorban jelentkeznek.

Ezt a kórt jelen tudás szerint gyógyítani nem lehet, viszont ha időben kiderül a betegség, az életminőség javítható.

– Emiatt fontos a korai diagnózis, és az, hogy minél előbb felismerjük mi, alapellátó orvosok, akik a legközvetlenebb kapcsolatban állunk a családokkal – hangsúlyozta dr. Kocsis András.

Hozzátette: ha felmerülne a gyanú a mitokondriális betegségre, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetéhez irányítaná kis páciensét, illetve családját.

Az egyetem honlapján megtalálhatóak azok az információk, melyeket a betegségről tudni lehet. Ebből kiderül, hogy a mitokondriumok olyan sejtalkotók, melyek fő feladata a sejtek energiaháztartásának biztosítása. Valamennyi sejtben és szervben megtalálhatóak, minél aktívabb anyagcserét folytat egy sejt, annál nagyobb számban.

Ha hibásan működnek, a sejtekben energiahiány alakul ki, így a szövetek, szervek nem tudják ellátni a funkciójukat.

A mitokondriális betegség kétezerből kevesebb mint egy embert érint, összességében mégis jelentős betegségcsoportról beszélhetünk. Hazánkban ma közel háromezer-ötszáz mitokondriális betegséggel küzdő ember él.

Ritka betegségekkel az országban négy helyen, Budapesten, Pécsett, Szegeden és Debrecenben foglalkoznak.