Hagyományos és egyedi ízvilágú ételeket is készít Kunmadarason

Kálmán Éva imád sütni, anyukájától és a nagymamájától tanulta meg gyerekkorában a kelt tészták készítésének alapjait.

A jellegzetes madarasi mazsolás ferdinánd a család és a barátok kedvence. A hagyományos ízek mellett a krémes, töltött sütikkel is sokat kísérletezget. Különleges ízű krémmel töltött családi, baráti tortái is mindig egyedi díszítésűek. Mára a kovászkészítést is megtanulta, egy éve eteti kovászát, amiből kenyeret és pizzát is süt. Míg a sütésben ő, lánya, Évi inkább a főzésben éli ki alkotókedvét.