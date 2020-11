Híres várkapitányok tégláit őrzi udvarán egy szolnoki férfi

Különleges jelölt téglákat őriz udvarán Sági Csaba, akinek gyűjteményében több száz éves építőelemek is helyet kaptak. Legrégibb darabja a török korból való, de összeállításában a győri várkapitányok tégláit egyaránt felfedezhetjük.

– Állandóan gyűjtöttem valamit, a régi dolgok mindig nagyon érdekeltek. Később aztán internetes keresés útján rátaláltam arra az egyesületre, amely téglák gyűjtésével foglalkozik. Be is léptem közéjük, és már körülbelül 1700 féle téglám van – beszélt az „építőkövek” iránti szenvedélyéről a szolnoki Sági Csaba. A Gárdonyi Géza utcában élő férfi elmondta, udvarában nemrég egy tárolót is készített, amelyen közel négyszáz különleges darab sorakozik.

Ottjártunkkor hírportálunkkal is megosztotta a kollekciójának egyedi darabjairól szóló legfontosabb részleteket.

– Az egyik téglám 1551-es keltezésű, azaz török kori… – vette le a több mint négyszáz éves építőelemet a tárolóról Csaba. Miután közölte, a szolnoki vár területén lévő meddőhányóból származó tárgy jelöletlen darab.

– Írásos bizonyítékaink vannak azonban arra, hogy I. Ferdinánd ebben az időben ideküldött egy téglaégető mestert három segédjével – tette hozzá.

A gyűjtő arról is szót ejtett, hogy nemrég újabb helyi téglákkal gyarapodott a gyűjteménye. A közelmúltban felújított szolnoki református templomból például szép, álló kivitelű, úgynevezett keresztes téglához jutott hozzá. Emellett a belvárosi nagytemplom mennyezetének bontásánál szintén hasonló jeggyel ellátott építőelem került elő. Azt azonban egyelőre nem tudni, kitől származhat a rajta lévő monogram. A déli szárny, ahonnan a téglát kiemelték, 1727-ig elkészült, tehát a keresztes tégla ekkori vagy ennél korábbi tárgy lehet.

Csaba a helyi darabok mellett számos más város építőelemeit is őrzi. Ahogyan ő fogalmaz, a téglagyűjtés terén Győr a „szíve csücske”, a Rába-parti város ugyanis jó néhány jellegzetes darabbal büszkélkedhet. Megtalálhatók gyűjteményében például a győri várkapitányok téglái. Így Siegbert Heisteré, de akad Montecuccoli-féle egyaránt. Érdekesség, hogy az ő nevét megörökítő téglán az R G V M rövidítés olvasható, aminek feloldása Raimund Graf Von Montecuccoli. Megtudtuk, a hadvezér 1660 és 1680 között volt Győr várának kapitánya. Amikor az épületet erősítették, az ő monogramjával készültek el a téglák. Csaba szabad ég alatti gyűjteményében azonban nem csupán az efféle építőelemeknek jutott hely. Vannak köztük évszámos és településneves téglák, mi több, báróké, grófoké egyaránt.

– Már valamivel több mint kétszáz bélyeges darabom van, amelyeket kategorizáltam Szolnokról. Mindegyiket külön fotózom, albumba rendezem. Azt hiszem, mindig a legújabb szerzemény a legkülönlegesebb – hangsúlyozta a férfi.