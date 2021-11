Így etesse a madarakat télen!

Ön szokta etetni télen a madarakat? Sok madárkedvelő szívesen kínálja a hideg hónapokban eleséggel a nálunk telelő madarakat, azonban nem mindegy, mit adunk nekik. Mutatjuk, mivel és hogyan etessen, ha erre szánta el magát.

Nem minden madarunk vonul el télen melegebb tájakra, sok faj a hideg évszakokra is itt marad, illetve sok esetben a környező, zordabb téli időjárású területek madarai is nálunk telelnek át. Fontos tudni, hogy az itt maradó, és ide érkező madarak emberi segítség nélkül is képesek átvészelni a hideg hónapokat – hívja fel a figyelmet téli madáretetéssel kapcsolatos összefoglalójában a Magyar Madártani Egyesület. Azért maradnak, vagy vándorolnak hozzánk ezek a madarak, mert itt a őszi, téli időszakban is megfelelő táplálékot találnak. Ha mégsem, gond nélkül területet váltanak és továbbállnak. Tehát nem szükségszerű etetni őket, ám megtehetjük, amíg ezzel nem teszünk kárt bennük. Éppen ezért fontos ismerni az etetés „szabályait”.

Mikor etethetjük őket?

A etetési időszak az első fagyok beköszöntétől – általában november elejétől – ezek tartós megszűnéséig, március végéig tart.

A legfontosabb: mivel etessünk?

A felhasználható madáreleségeknek három nagy csoportja van, az a legjobb, ha ezeket együtt alkalmazzuk, így a nálunk telelő közel ötven madárfaj minden igényének meg tudunk felelni.

Olajos magvak

A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított fekete napraforgómag, amibe keverhetünk például kölest is, vagy egyéb apró szemű magvakat. A kisállatboltokban kapható pinty- és hullámos papagáj magkeverék tökéletes a célra, az sem baj, ha a napraforgómag törött. A napraforgó és a köles mellett natúr dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia is adható, de ezek a magvak drágábbak, így inkább kiegészítésnek jók.

Alma és bogyós gyümölcsök

A kapható legolcsóbb almával és a környékünkön gyűjthető bogyókkal is etethetjük a madarakat, az a legjobb, ha ezeket felszúrjuk, vagy felakasztjuk a bokrok, fák ágaira, de néhány szem almát a talajra is tehetünk. Az almát és a bogyókat lényegében minden lágyevő – tehát rovarokat is evő – madár kedveli, így nagy segítséget jelenthet nekik a téli időszakban.

Állati zsiradék

Lehetséges téli etetőanyag még a kacsa-, liba-, és sertésháj, a sertés zsírszalonna, a faggyú, a már több helyen kapható cinkegolyó, illetve a lágysajt vagy vajtégla.

És mi az, amivel ne etessük őket?

Ahogyan a vízimadaraknak, az énekesmadaraknak se adjunk soha kenyeret, péksüteményt, chipset, pattogatott kukoricát, vagy bármilyen más hasonló ételt, hiszen ezek gyakori, vagy nagyobb mennyiségben történő fogyasztása káros, sőt kifejezetten veszélyes számukra!

Hogyan és hol etessünk?

Amellett, hogy mivel kínáljuk a madarakat, fontos az is, hogy milyen etetőtípust használunk. Madárfajtól is függ, hogy melyik a legmegfelelőbb, a rigók, a vörösbegy és a magevők leginkább a talajon szeretnek szemezgetni, mások inkább a talajszint felett, vagy kifejezetten az ágak között érzik jól magukat, így a legjobb, ha több szinten kínálunk nekik eleséget.

Talajetető

A legegyszerűbb módszer a levelektől megtisztított talajra szórni a magokat, ez esetben azonban figyelni kell arra, hogy a hó ellen megvédjük az etetőhelyet egy ágakból, vagy akár műanyag fóliából fölé épített tetővel.

Etetőtálca

Szintén egy egyszerű etetési mód, a tálca lehet akár egy virágalátét is, a lényeg, hogy az aljára fúrjunk egy két-három milliméter átmérőjű lyukat, hogy azon az eső és a hólé kifolyhasson.

Dúcetetők

Ezek már rögzített etetők. A magtartóval felszerelt dúcetető előnye hogy egyszerre több mint húsz kiló napraforgó is elfér benne, így olyan helyeken különösen jól jön, ahol csak ritkán fordulunk meg

Függő etetők

Lehet egy kis faházikó, fémhálóból vagy műanyagból készült gyári etető, de például lopótökből, vagy kókuszdióból is alkothatunk függő etetőt.

Ablak- és ablakpárkányetetők

Leginkább a társas- és panelházak madárbarát lakóinak kedvelt etetőmódszere, de kertes házas környezetben is alkalmazható.

Az etető fontos kiegészítője az itató, ha már kínáljuk őket, ezt se felejtsük el!