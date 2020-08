Játékunk júliusi díjazottjai idézik fel izgalmas pecaélményüket

Megyénkben is egyre többen pecáznak, az említésre méltó zsákmányról szívesen számolnak be a kezdő és gyakorlottabb halfogók is. Az Új Néplap és a Szoljon.hu július 17-én indult közös versenyén a megye horgászaitól várunk látványos fotókat és izgalmas sztorikat. A legnépszerűbbnek bizonyult felvételek havonta értékes nyereményekhez juttatják játékunk résztvevőit. A megméretés első, júliusi fordulója augusztus 7-én délben zárult le.

Olvasóink szavazatai alapján a legtöbb voksot a Hanák Tamás fegyverneki horgász által beküldött, apa-fia egyéni rekord harcsafogását ábrázoló kép kapta. Hanák Tamás az Alsóréti-Holt-Tiszán akasztotta meg a megtermett harcsát. Saját stégről horgászott kisfia társaságában, élő kishallal csalta lépre a testes ragadozót. Három éve az éjszakai horgászatot helyezi előtérbe, kipróbálva a harcsázást is. – Tavaly is fogtam már 14 kilósat, de ez a mostani az eddigi legnagyobb, az egyéni rekordom – árulta el Tamás. – Július 15-én, este fél tizenegy körül jött a felkínált élő csalihalra. Beletelt negyedórába, míg a stéghez tudtam terelgetni. Egy ismerősöm is segített. Kíméletesen visszahelyeztük a vízbe reggelig, akkor a kislányom is kijött megnézni, és az itteni halőr is. Megmértük, 28,5 kilós volt, a hossza a fejétől a faroktőig 158 centiméter, a teljes mérete pedig 168 centi. Ezen a vízen nem is fogtak még tudtommal ekkorát, legalábbis mostanában nem. – A kisfiam is nagyon örült a harcsának, annak ellenére, hogy még csak most lesz nyolcéves, már nagy horgász, három éve együtt ülünk ki a stégre éjszakánként. Egyébként az egész család szokott horgászni. A halfogást a Facebookon élő közvetítésben végig figyelemmel kísérhették az ismerősei. Hanák Tamásék nyereménye egy ötezer forint értékű, Tímár Mix Kft. által biztosított ajándékcsomag és egy tízliteres Quechua hűtőtáska. A második legtöbb szavazatot a jászszentandrási Kiss Dániel tiszai harcsája kapta. Dániel július 4-én akasztotta meg a harcsáját. Az élő Tiszán, Dinnyéshát és Kisköre között pergetett csónakból. – Áradt a Tisza, és a part menti zavaros vízben vágott rá a wobblerre. Fárasztás után szerencsére sikerült csónakba emelnem. A súlya 16 kilogramm volt, a hossza pedig 130 centiméter. Visszanyerte a szabadságát – vázolta a fogás történetét Dániel, aki gyerekkora óta hódol a pecázás szenvedélyének. A Tiszán idén kezdett horgászni, most a harcsázás nála a sláger, kuttyogatva, pergetve és fenekezős módszerrel egyaránt próbálja horogra csalni a bajuszos halakat. A mostani a legnagyobb fogása. Mint mondta, akasztása már volt nagyobb, akkor két és fél óráig fárasztotta, de végül meglépett. A harmadik legtöbb voksot Ferenczi László Róbert „váratlan vendégként" érkezett amurjára adták le az olvasók. Ferenczi László Róbert a júliusi családi horgászat során fogta meg a harmadik helyezett képen szereplő, 7–8 kiló körüli pikkelyest a Pozsári-horgásztavon. – Pontyozásnak indult, de meglepetésként ez az amur akadt horogra – mesélte a pecás. – Fenekező készséget használtam, a horgon egy szem tigrismogyorót kínáltam lebegtetve. Nagyon erősnek bizonyult, tíz-tizenöt percig tartott a fárasztás. Visszaengedtük, arról a vízről nem is szabad elhozni halat. A fiatalember egyébként öt-hat éve horgászik, eddigi legnagyobb fogása pedig egy 16 kilós ponty volt. A második és harmadik helyezett fotó is ötezer forint értékű Tímár Mix etetőanyag-ajándékcsomagot ért a verseny résztvevőinek. A játék augusztusi fordulójában 31-én délig várjuk a fotókat, melyeket a www.szoljon.hu/ahonapfogasa oldalra tölthetnek fel.