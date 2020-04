Kevesebb helyre járnak a megyeiek, de a parkok népszerűek

A Google úgy döntött, megmutatja, hova járunk legtöbbet a megyében, és hova legkevesebbet, vagyis mi változott a járvány megjelenése óta.

A portál megyei bontásban mutatja, mely területek váltak népszerűvé, és melyeket hanyagoltuk el a vírus megjelenése óta. Az adatokból látszik, hogy legnagyobb mértékben a közlekedés változott meg, az utóbbi időben 40 százalékkal csökkent a pályaudvarok látogatottsága.

A kiskereskedelmi és rekreációs helyekre 38 százalékkal kevesebben járnak a járvány hazai kirobbanása óta. A gyógyszertárak és az élelmiszerboltok forgalma ugyancsak csökkent (-21 százalék), bár ott látható, hogy március 15-i ünnepnap után egy rövid időre megemelkedett a hirtelen beindult vásárlási láz miatt.

Az szintén egyértelműen kivehető az adatokból, hogy mikortól kezdtek el otthonról dolgozni az emberek, hiszen március közepétől alábbhagyott a munkahelyek látogatottsága is, összességében 20 százalékkal. Első időszakban a parkok látogatottsága is csökkent, ám mindent egybevéve mégis itt látható jelentős emelkedés (37 százalék). Azonban ne felejtsük el, hogy a hőmérséklet folyamatos emelkedése is vélhetően közrejátszott abban, hogy a parkokat egyre többen részesítették előnyben kint tartózkodásuk során. Illetve ennél az adatsornál a Google megjegyezte, hogy nincs elég adat az összes dátumhoz, ami látható is a hézagos diagramon.