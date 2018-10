Új gazdit keresnek Pajtinak, a nyáron elhunyt hajléktalan Tibi kutyájának

Változatlanul gazdát keres Pajti, a nyáron elhunyt szandai hajléktalan, Tibi kutyája.

A hűséges puli még gazdája elhunyta után sem akart megválni otthonától, a lakókocsitól és Tibitől sem. Holttestét hűségesen őrizte.

A gazdátlanul maradt kutyát végül egy ismerős, Juhász Tibor fogadta be ideiglenesen, aki egyébként is ebek megmentésével foglalkozik. Az állat egykori tulajdonosát és Pajtit is segítette már korábban is, alkalmanként tápot vitt a házőrzőnek. Arra pedig ígéretet tett, hogy ha bármi történne Tibivel, gondját viseli a kutyának.

A nyolcesztendős fiú puli jelenleg Tiszakécskén él több társával együtt, de más otthont keres, igazi, végleges gazdát. Juhász Tibor elmondta: a jószág barátságos, engedelmes, de más ebekkel nem jön ki.

Pajtit és Tibit Szandaszőlősön szinte mindenki ismerte, legalább látásból. A férfi és kutyája éveken keresztül élt az utcán, leginkább a központi téren található ABC előtt üldögéltek. Ma már egy koszorú emlékeztet kedvenc helyén a hajléktalan férfira.