Megyebeli hölgyeké a főszerep

Olvasóink új, különleges kiadványunkkal ismerkedhetnek meg.

A közel harminc oldalas Nők fókuszban magazin hasábjain megyebeli hölgyekről olvashatnak úgy, ahogyan korábban még soha. Többek között vállalatvezetők, vállalkozók, polgármesterek, marketingszakemberek és stílustanácsadók mesélnek hivatásukról, mindennapjaikról.

A magazin a teljesség igénye nélkül mutat be olyan megyebeli hölgyeket, akik történeteik által másokat is segíthetnek, motiválhatnak. Kiválóan egyensúlyoznak a munka és az otthon szerepei között, tudatosan tervezik a mindennapokat. Többüket jó néhányan talán személyesen is ismerik, most pedig egy hiánypótló kiadvány főszereplőiként, új oldalukról mutatkoznak be.