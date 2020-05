Nemcsak lekvárt, bort is készíthetünk a jászkunsági gyümölcsökből

Érik az eper, nyílik a bodzavirág így elkezdődhet a befőzési szezon is. A gyümölcsök, zöldségek tartósításának nagy hagyománya van, a folyamat pedig manapság ismét reneszánszát éli. A klasszikus lekvárokon, dzsemeken túl számtalan különleges módon eltehetjük kedvenc gyümölcseinket a következő hónapokra.

A szolnoki Knall Erzsébet gyakran készít finomságokat bodzából és eperből egyaránt. Előbbinél tapasztalatai szerint az a fontos, hogy a virágok gyűjtésekor a teljesen kinyílt virágtányérokat válasszuk ki.

– Jó tizenöt darabot szoktam összeszedni. Két kilogramm cukor, három liter víz és hét darab citrom kell a szörp elkészítéséhez – mondta, és elárulta, hogy ő maga édesítőszerként inkább sztíviát használ.

– Az eper esetében kimondottan az érett szemekből készítek lekvárt, addig főzöm, ameddig már egy csepp pára sem látszik. Forrón dunsztba teszem, pár nap alatt teljesen kihűl és kész is – részletezte.

A mezőhéki Nagy Mariann szintén szívesen készít finomságokat az említett alapanyagokból.

– Nagy szerencsém van, mert szennyeződésmentes, tiszta bodza nyílik a közelünkben. Út széléről soha nem szabad szedni! Konkrét receptem nincs, de arra törekszem, hogy minél intenzívebb legyen az íze. Egy kevés citromot is teszek hozzá. Az epernél szeretek nagyobb darabokat benne hagyni. Édesen a legjobb, kilónként negyven deka cukorral és némi zselével készül. Kevés ideig forralom, épp csak hagyom összerottyanni. Így megmarad az íze, viszont nem lesz folyós – részletezte Mariann.

A szolnoki Lőrincz Kitti szívesen kísérletezik különleges ízekkel, szokatlan párosításokkal. Néhány esztendővel ezelőtt kezdett érdeklődni a befőzés iránt.

– Akkor indult az egész, amikor pár éve a szeretett nagymamámnak nem volt ereje ezekhez a feladatokhoz, én pedig azonnal a segítségére siettem. Eleinte csak barackkal próbálkoztam, majd azon kaptam magam, hogy egyre többfajta gyümölcsöt raktam el. Mivel a hagyományos mellett szeretjük az új, különleges ízeket is, kísérletezni kezdtem a fűszerekkel. Majd a pezsgővel szintén, az egyik kedvencem például a pezsgős eperdzsem – árulta el széles mosollyal. Hozzátette, készített már levendulás zöldparadicsom-lekvárt, rozés kékszőlődzsemet, gyömbéres citromdzsemet és mézeskalácsos szilvát is.

– A sós ízek világát szintén felfedeztem. Így például a savanyúságokat, pörköltalapokat, fermentált zöldségeket és a különféle mártogatós szószokat is itthon főzzük be. Sokkal különlegesebb ízeket kapunk, ráadásul minden adalékanyag-mentes – sorolta lelkesen. Kitti szerint az eperbort szintén érdemes kipróbálni.

– Egyszer túlszedtük magunkat eperrel, így a többletet erre használtam fel. De annyira jól sikerült, hogy azóta már többféle csemege gyümölcsbort is készítek. Ezekből kimondottan öt litert. A lekvárokhoz pedig maximum tíz kiló gyümölcsöt használok. Így is elég hosszadalmas a folyamat, és hozzá jó forró a konyha. De minden erőfeszítést megér, mert nincs is annál jobb, mint egy jó palacsintába egy kis háztájit rakni, vagy karácsonykor belesütni a zserbóba az igazi baracklekvárt!