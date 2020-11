Oly korban élünk, amikor a szakács szállítja ki az ebédet

A valaha volt szolnoki Aranylakat étterem helyén nyílt bisztróban két fiatal szakács Szolnok számára új vonalat mutat meg. A tulajdonosokkal meg a csapatukkal egyetértésben, keményen dolgoznak az álmaikért.

Tavaly októberben nyílt meg a hely, ám a koronavírus-járvány miatt májustól új fejezetet kezdtek. A kényszerpihenő új lehetőséget kínált a két fiatal szakács számára. A tulajdonosok felkérték őket a bisztró vezetésére, így mióta májusban újranyitottak, már nem csupán jó konyhájú bisztró van itt, de kulturális találkozóhely, közösségi tér is. Erről beszélgettünk Pásztor István és Nagy Attila séfekkel.

– Mi az elképzelés a bisztró-stílussal kapcsolatban?

Nagy Attila (N. A.): – Új köntösben szeretnénk bemutatni az ételeinket, nem nagyon csicsásan, próbálunk a földön járni, nem túlfeszíteni a vendégek befogadóképességét. Jelenleg a ételeink elkészítésénél a minőség és ízek mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a külső megjelenésre. Közös gasztrokalandra hívjuk a szolnoki közönséget. Szolnok legyen a konyhakultúra szempontjából is megálló.

Pásztor István (P. I.): – Megkaptuk a lehetőséget, hogy merjünk elrugaszkodni a megszokottól. A fővárosban jól megy ez a vonal és tudjuk hogy erre lenne igény Szolnokon is. Szeretnénk megmutatni és mindenki számára elérhetővé tenni. Vannak már visszatérő vendégeink, akik ráéreztek arra, hogy kell egy ilyen stílusú hely Szolnokon is.

– Mi történt mostanáig?

N. A.: – Májusban a nyitás után újra építettük vendégkörünket. Októberi második étlapunkkal már elkezdtük azt az irányvonalat megmutatni, amit fel szeretnénk építeni. Sajnos egy hétre rá megint be kellett zárnunk. Ez egy ilyen év, de azt hiszem, így aztán igazán megedződünk. Új berendezéseket is vettünk, bővítettük a technológiai eljárásokat a hozzávaló gépekkel.

P. I.: – Az ételek minősége mellett olyan szolgáltatásokkal is szeretnénk kitűnni, mint például a stand up előadások, élő zenés estek. Minőségi szórakoztatást is szeretnénk nyújtani vendégeinknek. Fellépett már nálunk a Stand-up Budapest, Bangó Endre és a megyeszékhelyről Ábel Szabó Szilviék, a Smart zenekar. Elég nagy leküzdendő kihívásokat kaptunk a vírustól, de úgy tekintjük, hogy később majd büszkén gondolunk rá vissza, hogy átvészeltük.

– Mire számítsanak a vendégek?

N. A.: – A legnagyobb inspiráció számomra a saját fejemben megálmodott ételek tökéletes harmóniájának megalkotása. A Bajnok a legmagasabbra értékelt szolnoki műhely a szememben, párszor már összetalálkozott az utunk Madarász Sándorral. Híve vagyok az újragondolásnak. Minél pepecselősebb, annál jobban élvezem. Mindenféle eljárás érdekel, például a sous-vide, vagy akár a molekuláris dolgokba is belemegyek.

P. I.: – Nagyon fontos számomra, hogy létrehozzunk Szolnokon egy olyan helyet, amire nem csak mi lehetünk büszkék hanem a szolnokiak is. Tartom a kapcsolatot a kollégákkal, ki mit csinál, merre halad a generációm. Szeretnénk folyamatosan fejlődni, ugyanis ez egy olyan szakma, amiben soha nem mondhatja azt az ember, hogy mindent tud.

– A koronavírus-járvány milyen változást hozott?

N. A.: – Most más lett fontos, kényszerűen visszavettünk a lendületből, elmaradnak a karácsonyi rendezvények. A kiszállításos menükből is a lehető legjobbat próbáljuk kihozni. Szeretnénk az eddig elért vendégkörünket megtartani, az általuk megszokott minőséget biztosítani jelen körülmények között is. Ezt egyben új lehetőségnek is éljük meg, a kiszállításnak köszönhetően nagyon sok olyan vendéghez is el tudjuk juttatni az ételeinket, akik eddig nem jártak bent nálunk. Bízunk benne, hogy mihamarabb kinyithatunk, hogy újra teljen meg élettel a bisztrónk.

P. I.: – A kiszállításos világ miatt levettünk tételeket az étlapról, amit most nem vállalnánk. Mint mondjuk egy Ribeye steak kiszállítását, mert minőségben nem azt az élményt nyújtaná, mint helyen elfogyasztva, egyenesen tűzhelyről. Kicsi a stáb, tehát mindent, közösen oldunk meg, így attól sem riadunk meg, hogy mi vigyük házhoz az általunk készített ételt.

– A név kötelez? Milyen reakciók érkeztek a bisztró patinás nevével kapcsolatban?

P. I.: – Ismerjük a történeteket a régi Aranylakatról, ahogy más generációknak a Moment, vagy az Ibiza volt emlékezetes. Voltak vendégeink, akik úgy jöttek be hozzánk, hogy itt volt az esküvőjük évtizedekkel ezelőtt. Voltak mások is, akik már a régi Aranylakatban is jártak és ezért kerestek fel most minket. Tiszteljük a múltat, de ez nem a régi étterem folytatása. Meg nem tagadva, ami volt és bízva a régi Lakat hírnevének elérésében. De korunknak megfelelően, mi valami újba vágtunk bele.