Rengeteg pontyot helyeztek ki idén

Bőven lesz fogni valójuk az elkövetkezendő időszakban a megyei horgászoknak. Nem panaszkodhat senki, hogy kevés a ponty. A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ugyanis múlt héten ismét telepített halakat: százötven mázsa háromnyaras pontyot helyeztek ki a Tiszába és a Nagykunsági-főcsatorna keleti és nyugati ágába.

Donkó Péter szövetségi titkár elmondta, e pontyok 2,2 kilogramm átlagsúlyúak, fogható méretűek. De emellett kisebb, öt dekagramm körüli egynyaras pontyból is telepítettek száznegyven mázsát a Tiszába. Jövő hónapban tervezik, hogy további negyven-hatvan deka körüli halakkal is megtoldják még a folyó állományát, ezzel az idei évre végeznek is a telepítésekkel.

– Idén kiugróan sok, összesen kilencszázkilencven mázsányi fogható méretű, háromnyaras pontyot helyezett ki az általunk kezelt vizekbe szövetségünk, az intervenciós telepítéssel együtt. Ilyen korábban még sohasem volt – hangsúlyozta Donkó Péter.

A jó hírt viszont nem mindenki fogadta maradéktalan örömmel, interneten többen is hangoztatták, hogy a tógazdaságban nevelt halakkal az a baj, hogy nem szaporodnak. Erre reagálva kért szakvéleményt a szövetség Szarvasról, dr. Gorda Sándor halászati szakértőtől.

A szakértő írásban kifejtette, hogy a keltetőházi szaporításnak semmilyen hatása nincs az utódok ívási, szaporodási képességére, hiszen a kicsiny halak már évekkel korábban természetes környezetbe kerülnek, mielőtt ivarszerveik kifejlődése megkezdődne. Ugyanazt a természetes táplálékot is fogyasztják, mint a horgászvízben nevelkedő társaik, csak gabonatakarmányokkal kiegészítve. Az ívás kiváltása terén a nemes pontyok igényesebbek ugyan a környezeti tényezőkkel szemben, mint a vad pontyok: megvárják a 20 körüli vízfokot, míg a nyurga vagy a tőponty 17 Celsius-fokos hőmérsékleten is keresi az ívásra alkalmas helyeket.

Ha a nemes pontyok nem szaporodnának a természetes vizekben, akkor nem jelentene gondot a vad formák génállományának megőrzése sem, hiszen nem tudnának egymással kereszteződni. A feltevésekkel ellentétben a le nem ívott egyedekben visszamaradó ikra nem marad a halakban a következő évi szaporodási időszakig. Így ha valaki ősszel fogott halban ikrát talál, az nem a nyári „maradék”, hanem a következő évi új ikra.