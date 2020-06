Rengeteg madárfaj él a tíz esztendős rákóczifalvi parkban

Ázsiai díszfácánok, egzotikus gerlék, különböző gyümölcsevő madarak, papagájok, fürjek, foglyok, baromfifélék fogadják a rákóczifalvi Éden Madárparkba betérőket. Közel ötven különböző faj éli életét a kényelmes röpdékben. A magánháznál kialakított parkot több mint egy évtizede hozta létre Balázs Antal és párja, Papi Bernadett.

– Az Rákóczifalvára kiránduló városiaknak szerettünk volna kedvezni ezzel az ötlettel, hiszen számukra élmény állatokkal találkozni – hangsúlyozta Balázs Antal, hozzátéve, hogy a park egy helyi turisztikai látványosság is egyben. A madarakat Bernadett gondozza, ő kalauzolja el a látogatókat is a tollasok helyi világában.

– Főleg a gyerekek számára nagy élmény a sok madár, de van, hogy tartanak tőlük kezdetben – mesélte Bernadett.

– Akadnak azért rosszcsont gyerekek is, akik piszkálni próbálják az állatokat. De általában nem szokott ilyen gond lenni, a szülők, kísérők visszafogják őket. Sokszor előfordult már olyan is, hogy jöttek az unokák a nagyszülővel, és a gyerekek szabályosan sírva fakadtak, annyira féltek a madaraktól, nem is mertek közel menni. Aztán eltöltve közöttük valamennyi időt, egészen megváltozott a hozzáállásuk.

– Ősszel is épp benne voltam még egy munkában, mikor megjöttek a látogatók, beküldtem őket a teraszig, hogy mindjárt megyek utánuk, aztán egyszer csak hatalmas sikítás hallatszott. Mint kiderült, mindössze az történt, hogy odarepült a kis zöld papagáj, attól rémült meg ennyire a kislány. Aztán csak megnyugodott, búcsúzáskor pedig kapott madártollat. Hónapok múlva találkoztam a rokonával, aki mesélte, hogy a kicsi azóta is viszi mindig magával a tollat a bölcsődébe, akkora élmény volt számára a madárpark. A városi gyerekek nem csak a madaraktól szoktak félni, hanem más állatoktól is, hiszen csak a tévében találkoznak velük, a panelból pedig csak a játszótérre járnak le. Így aztán a testközelség ijesztő számukra – magyarázta Bernadett.

– Így aztán elkel itt egy kis pedagógia is. Szerencsére én könnyen elnyerem a gyerekek bizalmát, együtt etetjük az állatokat, beszélek nekik a madarakról.

A számos különleges madár ellátása persze nem csekély munkamennyiséget kíván. Az etetés, a röpdék takarítása napi sok órát vesz igénybe.

– A táplálékra oda kell figyelni! Vannak lágyevő madarak, például a bajszikák vagy a turákó, nekik speciális táplálék kell. De lehet kapni extrudált tápot, ami gyümölcsből készül, mellé szoktam darabolni friss gyümölcsöt is.

Bernadettnek nincs kedvenc madara, mert mint mondja, babonás, és attól félne, hogy pont azzal történik valami. Így aztán a madárpark minden lakóját egyformán szereti, és a legtöbb tollas haverkodik is gondozójukkal.