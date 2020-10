Rengeteg munkát ad az októberi, novemberi időszak a ház körül

Virághagymák ültetése, komposztkészítés, új ágyások ásása és szántás – elő kell készíteni a földet az új évszakra! Ősszel a kerti munkák is sorakoznak, a szárazabb időjárást és a lombhullást kivárva lehet felkészülni a télre. Ez a különleges időszak alkalmas arra is, hogy fákkal és virágokkal bővítsük a kiskertet. Lakatos László csataszögi kertésszel beszélgettünk a legfontosabb teendőkről.

Ősszel a kiskertekben és gyümölcsösökben is sok munka van. És bár egyre gyakrabban esik az eső, és úgy tűnik, a növények lassan a téli álomra készülnek, az ilyenkor elvégzett teendők segítik a tavaszi újraébredést. Az egyik legfontosabb például a gyep karbantartása.

Fontos a gyep szellőztetése, ma már géppel is végezhető

– A kiskertek többségét fű borítja, ennek szellőztetése elengedhetetlen feladat. A folyamat egy speciális géppel végezhető, ami olyan, mint egy fűnyíró. Az elhalt növényi részeket felszedi, ezzel felszabadul a föld, a talajt átjárja a levegő, így a felület nem gombásodik. A gyepet érdemes fűmaggal és műtrágyával is felszórni – kezdte a teendők felsorolását a csataszögi Lakatos László, aki több mint húsz éve dolgozik kertészként.

A fák lemosó permetezése segíthet az élősködők ellen

Az ősz egy olyan különleges időszak, amikor fákkal és virágokkal egyaránt bővíthető a birtok, de sok növény esetében a visszavágás ideje is ekkor jön el, melyre szükség van ahhoz, hogy a levelesek esztétikusak és egészségesek maradjanak, megkönnyítve a tavaszi lombkorona-alakítást.

– A gyümölcsfák esetében érdemes lombhullást követően lemosó permetezést alkalmazni, ami gyéríti az élősködőket, az áttelelő rovarokat és kártevőket – mondta a szakember. – Itt az ideje annak is, hogy a kertet körbeölelő sövényt is visszavágjuk, így ugyanis rügyfakadáskor teljes pompájában tündökölhet majd a térhatároló. Oda kell viszont figyelni arra, hogy a felület egységes maradjon, ne legyen lyukas – tanácsolta a kertész, aki szerint a lehullott levelek összeszedése is elengedhetetlen.

Egész esztendőben érdemes összeszedni a leveleket

– A lomb összeszedése az egész évszakon átívelő munka, melyet folyamatosan kell végezni. Nemcsak azért, hogy ne csúfoskodjon, hanem, hogy kapjon levegőt a talaj, és ne rohadjon be a gyepfelület a levelek alatt – részletezte. Hozzátette: egy konyhakertben leginkább ásással lazítható a terület, az sem hátrány, ha szerves trágyát juttatunk a földbe.

Télen, februárig pihenhet a kert és a kertész is

Főleg az ősz második felére igaz az, hogy az első fagyok beköszöntővel a nem fagytűrő növényeket biztonságba kell helyezni. A cserepes és a dézsás növényeket, melyek a tavaszt és a nyarat a szabadban vagy a teraszon töltötték, itt az ideje védett helyre tenni! Amikor nincs hó, de már nincs lomb, akkor pihen a kert és a kertész, hiszen februárban már kezdődhetnek az év első munkái…