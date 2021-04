Soha nem volt még ekkora szükség a megfelelő kézfertőtlenítő adagolóra!

Bár a különböző egészségügyi intézményekben és vendéglátó ipari egységekben eddig is gyakran lehetett találkozni kézfertőtlenítő adagolókkal, a Covid-19 megjelenése óta az egyéb típusú munkahelyeken és a háztartásokban is egyre gyakrabban jelenik meg maga a fertőtlenítő folyadék. Mivel életünk szerves részévé vált ezeknek a használata, mindenképpen érdemes beszereznie egy praktikus és higiénikus kézfertőtlenítő adagolót.

Helyet kaphat a mosdóban, a recepciónál, az irodák előtt, a bejáratnál vagy akár az előszobában is, függően attól, milyen típusú épületről van szó és jellemzően kik veszik majd igénybe a kézfertőtlenítő adagolót. Ugyanis ezek a dizájnos és komfortosan használható szerkezetek munkahelyi és otthoni felhasználásra is egyaránt tökéletesen alkalmasak.

Miért praktikusak a kézfertőtlenítő adagolók?

Az olyan helyeken, ahol több ember is megfordul, számos szempontból praktikusak ezek az adagolók. Egyrészt ugyanis kényelmes használatát biztosítanak, megfelelően elhelyezve mindig kéznél vannak akkor, amikor szükség van rájuk, ráadásul esztétikus kialakításuknak hála még az adott helység atmoszférájához is nagyban hozzájárulhatnak. Nem beszélve arról, hogy nincs higiénikusabb megoldás ennél a kezek fertőtlenítésére. Így hiába találkozik napjában több kollégával vagy érintkezik a családtagjaival, mindannyiuk egészségének megóvásához hozzájárulhat egy ilyen berendezés rendszeres használata által. Mivel könnyedén cserélhető a tartályuk, gyakorlatilag sosem fogynak ki, így mindig lesz kéznél elegendő fertőtlenítő szer.

Milyen típusok léteznek?

A klasszikus nyomógombos verzió mellett ma már számos más típusú kézfertőtlenítő adagoló is van a piacon. Az érintésmentes szenzoros verzió is igen nagy népszerűségnek örvend, de egyre több helyen lehet találkozni az automata variációval is. Az utóbbi esetében a gél adagolása két darab fotocella segítségével történik. Higiénikus kialakítása révén, a patronos rendszernek köszönhetően a készülék egyáltalán nem érintkezik a kézre kerül anyaggal. Mivel minden készülékhez kapható padlóvédő alátét is, bátran elhelyezhetők olyan terepen is, ahol fa vagy laminált padló van letéve, az esetleg lecseppenő szer nem fog benne kárt tenni.

Milyen kézfertőtlenítők léteznek?

A kézfertőtlenítőknek számos különböző típusa létezik. A szilárd mellett a fertőtlenítő folyékony szappanokat és a gél alapú verziókat is gyakran használják. Az adagolók szempontjából az utóbbi a mérvadó. Hatalmas előnye ennek a típusnak, hogy víz nélkül is használható, leöblítést nem igényel, így nem szükséges feltétlenül mosdókagyló közelében elhelyezni azokat. A gél összetevőinek hála pedig, megöli a kezeken található legtöbb kórokozót és vírust.

Nem mindegy, miként használja a kézfertőtlenítőt!

Fontos hangsúlyozni, hogy a kihelyezett kézfertőtlenítő adagolók használata önmagában nem jelent fertőtlenített kezeket, a megfelelő technikára is szükség van ehhez. Lényeges, hogy a szert egészen addig kell a bőrbe dörzsölni, amíg a kezek szárazak nem lesznek. Emellett ha szennyezett a bőrünk, mindig kézmosással kell kezdeni a folyamatot, ellenkező esetben ugyanis nem lesz hatékony a gél. A legjobb, ha először felviszi a kézfertőtlenítőt az egyik tenyerére, majd alaposan összedörzsöli a kezeid. Ha a tenyeret, a kézhátat és az ujjakat is érte a gép, folytassa a kezek összedörzsölését 30-60 másodpercen keresztül, vagy amíg megszáradnak. Ez azért nagyon fontos, mert időre van szükség ahhoz, hogy a szer a bőrrel érintkezve kifejthesse a hatását.

A fentiek alapján jól látható, hogy milyen egyszerű és praktikus berendezésekről van szó, amelyeket ha megfelelően és rendszeresen igénybe vesznek a munkatársak vagy családtagok, akkor számos fertőzés elkerüléséhez járulnak hozzá. Így ha mindez kiegészül a megfelelő higiéniai szabályok betartásával, máris rengeteget tett a saját és a környezete egészségének megóvásáért.