Sorra nyeri a rangos versenyeket a miklósi testépítő lány

Három éve kezdett edzeni, de már elkelő helyezéseket ért el rangos versenyeken a törökszentmiklósi Urbán Zia. A fiatal, csinos lány kőkeményen küzd álmaiért, pedig életmódja rengeteg lemondással jár.

– Három éve, tizenhét évesen kezdtem el. Ahogy minden más lány, én is egy kicsit formásabb feneket szerettem volna. Aztán idővel ez egyre kevésbé érdekelt, inkább a kikapcsolódás miatt csináltam, hiszen a testépítés nagyon feltöltött. Később már egész napokat ott voltam a teremben… – meséli a fiatal, csinos lány.

Zia, akinek beceneve a Teréziából ered, a testépítés mellett személyi edzőként dolgozik. Másfél éve kezdett versenyezni, és már elsőre igen előkelő helyezést ért el bikini fitnesz kategóriában, a Balatonon. Első lett.

– Ezután ráeszméltem, hogy nekem ez a kategória nem nagyon tetszik. Elkezdtem továbbfejleszteni magam edzővel, más lett az étrendem is. Feltornáztam magam a sportmodell kategóriába, melyben már sokkal nagyobb az izomtömeg. Ez köztes állapot a bikini fitnesz és a testépítő kategória között. Én arra a szintre már nem szeretnék továbbmenni, nem is biztos, hogy a hétköznapokban már tetszene, ráadásul ahhoz legalább négy–öt év kellene, mire elérném – jelenti ki határozottan.

Ezután további versenyek következtek. Tavaly novemberben a saját kategóriájánál eggyel erősebben indult, mégis hatodik helyezést ért el. Legutóbb pedig idén október huszadikán sportmodell kategóriában lett második Budapesten. A sikernek azonban ára van.

– A felkészülés iszonyúan kemény időszak. Miután felkelek, éhgyomorra lemegyek a terembe, egyórás kardioedzésre. Azután reggeli, utána még két súlyzós edzés van aznap. Nem is az a gond, hogy minimális az étel, hanem hogy tudatosan, időre eszünk. A versenydiéta hónapokon keresztül tart, háromóránként kimért csirkemelladag, és egy kis brokkoli. A kritikus állapot nálam az – olyankor nagyon sokat harcolok magammal –, amikor következik a só- és vízmegvonás, de akkor is ugyanannyit kell edzeni, sőt, még többet.

– Nekem úgy néz ki egy napom, hogy igazából mást nem is nagyon tudok csinálni. A felkészülés öt–hat hónapjában semmi más nem fér bele. Olyankor nem is nagyon beszélek a barátokkal, de ők tudják, hogy ez miért van, felkészülésen túl persze elmegyünk azért moziba, kávézóba, sőt, még néhány süti is becsúszik. De ez nagyon kevés az átlaghoz képest.

Zia azt is elmondja, jelenleg a párkapcsolat sem igazán fér bele az életébe. És hogy a sok lemondás ellenére miért csinálja?

– Az embert a céljai éltetik. Nekem ez az életem. Ezzel kelek, ezzel fekszem… Annyira életemmé vált, hogy ez ad értelmet mindennek. Amikor ott vagyok a színpadon, az egy akkora élmény, hogy ezt elmondani nem lehet, meg kell élni…

A következő nagy kihívás: megszerezné a profi kártyát

Urbán Zia jövőre hatalmas célokat tűzött ki magának. A 2019-es év a kőkemény versenyzésről szól majd, abban reménykedik, hogy sikerül megszerezni a profi kártyát is.

– A profi kártya megmutatja, hogy már nem amatőr szinten űzöd a testépítést. Ezzel külföldön is tudnék indulni, még nevesebb versenyeken. Nem kizárt, hogy meg lehet jövőre, de nem is nagy a valószínűsége. Ez azon is múlik, hogy egy adott országos versenynek tétje-e a profi kártya. Egy olyan forma, annyira tökéles test szükséges hozzá, amit nagyon nehéz elérni. Ha már jövőre meg tudnám szerezni, lehet azt mondanám, hogy nem versenyzek többet. Utána próbálnám más szegmenseit is fejleszteni a testépítésnek, hogy még inkább tudjak segíteni a hozzám fordulóknak. Az az álmom, hogy igazán jó felkészítő váljon belőlem, akire azt mondják, ő a legjobb, hozzá menj! – mondja a jövőről Zia.