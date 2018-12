Szentpéterváron született, Tiszaörvény lett az otthona

A Tisza-tóról forgatott kisfilmje gyorsan népszerű lett az internetes közösségi felületeken, tízezrek látták néhány hét leforgása alatt. Családjával az egykori Leningrádból indult, Magyarországon találta meg számításait. Gyermekként a Tisza szerelmese lett Ljasuk Dimitry.

A Tisza szeretete az egész életét átszövi. Legjobb barátját, Tasi Zoltánt is a folyón ismerte meg. Esetük bizonyítja a Tisza különleges hangulatát, magával ragadó szépségét, melyet költők és festők számtalanszor örökítettek meg. Nem véletlen, hogy a tiszai emberek, mindenhol nosztalgiával gondolnak vissza a legmagyarabb folyóra.

Elhatározta, hogy olyan módon mutatja be a tavat, ahogy korábban még senki. Így született a Legjobb nyolc kaland a Tisza-tavon című filmje.

– Sok ismerősöm kérdezte, milyen programlehetőségek vannak a térségben. Néhány éve készítettem egy cikket a témában, sokan olvasták, de éreztem, hogy ennél több kell. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy filmet készítek – mondta.

Tíz látványosságot tervezett bemutatni, végül az Abádszalóki-öböl és Sarud kimaradt. Az időjárás húzta keresztbe a számításait. A forgatás így is öt hétbe telt, az utómunka három hetet vett igénybe. Májusban indult a forgatás és július végére készült el. A filmet saját költségén készítette, támogatásért sehol sem kopogtatott. Figyelembe véve a professzionális kivitelezést, ez megsüvegelendő.

Meglepődött, mikor a film láttán helyi emberek keresték meg azzal, hogy olyan helyeket mutatott be a Tisza-tavon, melyet még maguk sem ismertek. Ilyen például az Óhalászi-sziget és környéke, valamint a kis Göbe-tó. Ez is azt bizonyítja, hogy szükség van az ilyen ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő alkotásokra.

– Egy nagyon jó és egyedi hely, sok lehetőség van még benne, számtalan látnivalóval, ezt kell megérteni az embereknek. A Tisza-tó egy rendkívüli érték – jegyezte meg.

Hírportálunknak elárulta, hogy egy sorozat készítésén fáradozik, beszélgetésünk előtt éppen az őszi kisfilm felvételeit készítette. Minden évszakot szeretne bemutatni a tározón, heteken belül érkezik az őszi epizód. Ezután belevág a téli és tavaszi Tisza-tó bemutatásának is. Számos ötlete van a soron következő részekre, amihez hírességeket is be fog vonni.

– Magyarország, a Tisza-tó, Tiszaörvény az otthonom. Bárhol járok külföldön, nem Budapest vagy a Balaton ugrik be először, hanem a ­Tisza. Az örvényi Tisza-kanyar, a Morotva, a Tisza-híd – fogalmazott.

A Jászkunság több településéhez is kötődik, laktak korábban Karcagon és Kisújszálláson. Szolnokon járt főiskolára, a Holt-Tisza-part ma is különleges számára.

Édesapja háziorvosként dolgozott Tiszafüreden, nagy szerepet játszott abban, hogy fia is a szőke folyó bűvkörébe került. Dimitry Szentpéterváron született, mikor szülei összeházasodtak, úgy döntöttek, hogy Magyarországra jönnek.

– Először Tatabányára költöztünk, ott jártam a bölcsődét, de az óvodát már Karcagon – folytatta. Innen sokat jártak az akkor még Kiskörei víztározóként ismert Tisza-­tóra. Ez tekinthető az origónak, ekkor kezdődött minden. Hetente látogatták a tározót, édesapja minden pénzét csónakra és horgászfelszerelésre költötte. Édesanyja pedig sokat mesélt neki a térségről, a Tisza-tó történetéről és létrejöttének körülményeiről.

– Hogy mit kaptam a szüleimtől? Édesapámtól a szenvedélyt, édesanyámtól a tisztességet – húzta alá.

Elismerték munkáját

Kedvenc helyei közé ­tartozik a Göbe, Óhalász és a VI-os öblítőcsatorna. Az egész Tisza-tó kedves számára, érthetően nehéz választani. Különleges számára az Aranyosi-sziget is, ott döntötte el, hogy vállalkozó lesz, oda köthető első üzleti sikere. Tizenévesen sikeresen eladta édesapja régi csónakmotorját egy motorcsónak versenyzőnek. Egy kulcstartót kapott emlékbe, melyet ma is őrizget.

December 1-jén polgármesteri elismerést vehetett át Dimitry, Tiszafüreden. Így szerették volna elismerni munkáját, mellyel a térséget népszerűsíti.

