Szolnok környékén is beindult a gyógynövényszezon

A koronavírus-járvány idején különösen érdekes, de a vírusmentes mindennapokon is fontos az erős, ellenálló szervezet. Mit tudnak a gyógynövények? Néhány praktikus tanácsot kaptunk, amit most megosztunk olvasóinkkal.

Megyénkben több településen működnek gyógynövényekkel foglalkozó csoportok. A kőteleki Herba Kör alapító tagja Lócziné Márkus Ildikó.

– Most virágzik a pöttyös levelű tüdőfű. Most szedhető, de a levelét kell szedni. Hegységek déli lankás lejtőin, erdőben, erdőszélen vadon nő, gyűjthető növény. A kőteleki herbakertben is van nekünk egy bokor. Erősíti a tüdőt és a teája felső légúti megbetegedésre is jó – magyarázta megkeresésünkre.

– A Herba Körben most nagyon vigyázunk egymásra, kettőnk kivételével mindenki 60 év feletti, telefonon tartjuk a kapcsolatot. Beosztjuk, hogy egyszerre egy-két tag gondozza a kertet, egymást váltva azért mindent megcsinálunk, ami tavasszal kell a kertben – mesélt a mindennapokról.

Nagykörűben sokan ismerik Siposné Pozderka Katalint, Katinkát, aki a gyógynövények jó ismerője.

– A kakukkfű még csak most bimbózik. Friss leveles hajtásait fogjuk szedni a virágzás elején, szár nélkül, májustól júliusig. Frissítő, fertőtlenítő, baktériumölő, gyulladáscsökkentő hatású. Tinktúra és tea formájában tudom elkészíteni, gyári körülmények között az illóolajokat is ki tudják vonni – kezdte Katinka.

– Jó a kakukkfű torokfájásra, gargarizálni. Alvási panaszokra, depresszióra is, étvágyat javít, sebgyógyító hatású. Kisgyerekeknél fürdővízbe téve enyhíti a hasi görcsöket. Görcsös fejfájás, izomfájdalmak, légzészavarok, gombás fertőzés, menstruációs görcsök, bőrparaziták ellen is hatásos lehet – sorolja.

– Naponta teában is fogyasztható, de mindennek meg van az adagja. Kúraként 6 hétig használható, de utána váltani kell, vagy szünetet tartani. A citromfüvet, illetve a párlófű vagy apró bojtorjánt viszont mindig lehet fogyasztani. De ma már nem biztos, hogy bárhonnan lehet szedni. A vadkakukkfű eltűnt a rétekről, de egyébként is permetezett rétről vagy forgalmas út mellől nem szerencsés szedni. A termesztett is használható, de a vadon növő általában intenzívebb hatású.