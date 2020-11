Új tervei vannak Drávucz Ritának, mellyel sokakat segíthet

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Drávucz Rita kislányánál, Flóránál 2015-ben diagnosztizálták a Charcot Marie Tooth 2C típusú betegségét, mely a perifériás idegrendszer betegsége. Tünetei elsősorban a lábfej és lábszár izmainak és ízületeinek gyengesége, a lábfejreflex hiánya, egyensúlyvesztés, fáradékonyság.

A fejlesztéseknek hála állapota folyamatosan javul, már pár lépésre képes a speciális, lábra készített sínben, bár nagyon hamar elfárad, emiatt aktív kerekesszék használó.

Megkérdeztük egykori élsportolónkat, hogy halad kislánya a kezelésekkel, milyen hatással van életükre a járvány.

– Flóra kezeléseit nem igazán befolyásolja a vírus, egyedül az úszás az, ami mostanában kimarad – kezdte Drávucz Rita. – A mindennapi életben a maszkviselés, a ritkább társaságba járás az, ami furcsa, de fontos, hogy vigyázzunk mindenkire és magunkra. Bár jó immunrendszerünk van, egyikünk sem betegeskedős típus, most mégis jobban odafigyelünk mindenre, óvatosabban élünk, mint korábban.

A világ-, és Európa-bajnok vízilabdázó elmondta, kislánya folyamatosan jár iskolába, amit nagyon szeret. Az állapotával járó kezelések rendszeresek, heti szinten járnak, a közelmúltban például kéthetes intenzív robotterápián vett részt.

– Szabadidőből sajnos nem jut annyi, amennyit szeretnénk, de igyekszünk minden olyan helyzetet kihasználni, amikor beszélgetni tudunk. Például az autóban, utazás közben –folytatta. – Nagyon fontosnak tartom, hogy átbeszéljük az érzéseket, Flóra elmondja, mi volt jó, mi nem, mit szeretne máshogy csinálni, vagy én milyen változtatást javaslok.

Drávucz Rita elárulta, nagy tervei vannak a jövőre nézve.

– Az egyik célom az, hogy a Charcot Marie Tooth diagnózist jobban megismertessem itthon, a másik pedig, hogy Flórának indítsunk egy alapítványt. Ezeknek készíteni szeretnék egy olyan hivatalos felületet, ahol mind szakemberek, mind érintett családok naprakész információkat kaphatnak akár Flóra állapotán, kezelésein keresztül erről a genetikai betegségről, amit én nem szeretek betegségnek hívni, de nehéz megtalálni a magyar nyelvben a helyes megfelelőjét.

Elmondta, még előkészületi fázisban vannak tervei, de szeretné a lehetőségekhez képest rövid időn belül megvalósítani őket. Mint fogalmazott, ez napok kérdése.

Fontosnak tartja az érzékenyítést

Az egykori vízilabdázó, jelenlegi sportszakember kitért arra is, hogy február 22., a Magyar Parasport Napja fontos mérföldkő a sérültek, korlátokkal élők elfogadásában. Hiszen ők is ugyanolyan emberek, mint egészséges társaik, csak egy-egy területen segítségre szorulnak. Ezt a fajta érzékenyítést gyermekkorban a legcélravezetőbb elkezdeni, bár azt is hozzátette, a kicsik sokkal elfogadóbbak, mint a felnőttek.