Utazz zölden két keréken, elektromos rollerrel

Napjainkban a környezetvédelem kiemelt figyelmet kap. Földünk megóvásáért mi is tehetünk és ez kezdődhet az olyan apró dolgoknál is, mint a mindennapi közlekedés. Ha kényelmes megoldást szeretnénk, minél kisebb ökológiai lábnyommal, egy elektromos roller ideális szállítóeszközünk lehet.

Közlekedj zölden

Manapság főleg a nagyvárosokban észlelhető egyre üdvösebb tendencia, hogy az autók/buszok helyett egyre többen választják az alternatív közlekedési megoldásokat. Emellett persze az autóipari gyártók is igyekeznek egyre zöldebbé válni, a hibrid és elektromos modellek egyre nagyobb térhódítása egy elég komoly lélegzetvételt jelent földünk számára is.

Főleg a tavasztól télig tartó időszakban találkozhatunk rengeteg kerékpárossal, rolleressel, gördeszkással és egyéb „emberi hajtású” járművön suhanó járókelővel. A XXI. század technológiai

megoldásai már ezen a téren is nagy segítségünkre vannak, leegyszerűsítik a dolgunkat, gyorsítják és kényelmesebbé teszik a mindennapi ingázást. Ennek egyik ékes példája az elektromos roller elterjedése, mely valóban egyre gyakoribb vendég a városok útjain.

Suhanás két keréken

Budapesten járva szinte biztos, hogy mindenki belefutott már azokba a bizonyos zöld-fehér színű elektromos rollerekbe, melyek sokszor a város legkülönösebb pontjain vannak letámasztva. Bár a „szétdobálásért” számos kritika éri ezt a közlekedési eszközt, illetve annak bérlési metódusát, ám mindezt elfelejthetjük, hiszen alapvetően kiváló közlekedési opcióról beszélünk, egy saját roller beszerzése pedig csakis a saját kényelmünket szolgálja.

Ezt leszámítva a rollerek alapvetően gyerekjátékként élnek a fejünkben, netán szűkebb körökben egyfajta extrém sporteszközként. Manapság azonban már „felnőtt játékká” nőtte ki magát a műfaj, ami nem is csoda, hiszen egy elektromos roller már egészen komoly sebességgel való közlekedést tesz lehetővé, mely kiemelt figyelmet követel meg a városi forgalomban. De mégis, hogyan is működik egy ilyen eszköz, milyen választási lehetőségek állnak a rendelkezésünkre?

Gazdaságos működés, meglepő sebesség

Az elektromos rollerek lelke egy elektromos motor, mely a hajtást részben, vagy teljes egészében segíti. Az első és legfontosabb döntő faktor tehát az elektromos motor/akkumulátor kiválasztása, melyek legfontosabb ismérvei a teljesítmény és a hatótávolság. Előbbi esetben érdemes megnéznünk, hogy hány wattos eszközt választunk, mindennapi használatra mindenképpen 350W fölött keresgéljünk.

A hatótávolság az egy töltéssel megtehető maximális távot jelenti, tehát, hogy elektromos rollerünk milyen messze repít minket, mielőtt újra hálózatra kell dugnunk. Ez persze számos faktortól függ, mint pl. testsúly, terepviszonyok, sebesség stb. ám városi körülmények és távolságok között biztosan nem hagy minket cserben. A sebesség ugyanakkor szintén a súlyunkon és az elektromos roller teljesítményén is múlik, ám nagy általánosságban elmondható, hogy 20-30 km/h minimum a rendelkezésünkre áll majd.

Végezetül pedig nem mehetünk el szó nélkül a rendkívül mobilis és könnyen tárolható kialakítás mellett sem, mely a városi dzsungelben és a kisebb lakásokban is kompakt megoldást nyújt. Ezt a modern, környezetbarát, mégis kényelmes és gyors közlekedési eszközt pedig egy középkategóriás kerékpár áráért már be is szerezhetjük. Elektromos rollerre fel!