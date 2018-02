Világsztár ruháit reklámozza a miklósi lány

Tizenöt éve koronázták meg, ő lett Berekfürdő Szépe és a Hazánk Szépe verseny első udvarhölgye. A törökszentmiklósi Polgár Zsuzsa azóta sem veszített semmit szépségéből, de hogy mi történt az egykori királynővel azóta, annak jártunk utána.

– A versenyek után egészen máshová vitt az utam – meséli mosolyogva a szőke, kék szemű, dekoratív lány.

– Egy ideig logisztikusként dolgoztam, mert érdekelt a szakma, és ilyen irányú végzettségem van. Később Spanyolországban kezdtem dolgozni, szépségszalont nyitottam. Évekig kint dolgoztam, nagyon megszerettem ezt a mediterrán országot. A mai napig visszajárok még az ottani barátaimhoz…

A miklósi lány három nyelven beszél, angolul, spanyolul és németül. Logisztikai végzettsége miatt pedig kitűnően szervez, és azóta sem szakított a szépségiparral. Évente zsűrizik a Berekfürdő Szépe versenyeken, sőt, sok lány tőle kér tanácsot, „Zsu” – ahogy mindenki szólítja – pedig örömmel segít.

– Akár a mozgásban, akár a ruhák kiválogatásában. Ha strandon rendezik a versenyt, akkor nyilván a nagyestélyi túl sok lenne, viszont az utcai ruha kevés, így sokszor nem könnyű a választás – mondja példaként.

Gyakran vállal fotózásokat is. Különböző cégek kérik fel kampányaikhoz, legújabban pedig egy világsztár ruháit reklámozza.

– Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy kiválasztottak Eva Longoria amerikai színésznő kollekciójának egyik reklámarcává. Azt nem tudom, hogy ennek lesz-e valamilyen folytatása, de ez már önmagában is nagyon sokat jelent – meséli boldogan, és azt is elárulja, mi a szépségének titka.

– Mivel lenyűgöz a mediterrán világ, a szépségápolásban is ezt az utat követem. Káros anyagoktól mentes, natúr termékeket használok, melyeket Spanyolországban szerzek be. Emellett igyekszem minden nap fél óra jógát beiktatni, de ha intenzívebb testmozgást szeretnék, akkor aerobikozom is. Az ételeket azért már annyira nem válogatom meg. Az a baj, hogy szeretem a cukros, szénhidráttal teli ételeket is, így előfordul, hogy elcsábulok – nevet.

A jóga mellett az utazás az, ami feltölti az egykori szépségkirálynőt.

– Mivel évekig a tenger mellett éltem, mondhatom, hogy beleszerettem. Minden évben többször kiutazom, Spanyolország mellett a kedvenc helyem Görögország.

Férfiolvasóinkat el kell, hogy keserítsük, Zsu szívét nem csak a tenger rabolta el.

– Vőlegényem van már évek óta. A párom – aki szintén törökszentmiklósi – két éve, Mallorcán kérte meg a kezem a tengerparton, naplementében. Nagyon romantikus volt…