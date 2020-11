Hétvégén jönnek a hózáporok

A hét közepén még elég az őszi kabát, hétvégén már ajánlott elővenni a téli ruhákat.

Hétvégén akár már fagy is lehet éjszaka, a szerdai 13 fok után szombaton már mínusz két fok is lehet éjszaka. Ezt a tíz fokos lehűlést megérezheti a szervezetünk – írja a Borsonline.

Északról-északkeletről addigra jó néhány fokkal hidegebb levegő fog elárasztani minket a hét közepéhez képest – mondta Németh Lajos meteorológus a Borsnak.

Ez éppen egybevág az időjárási népi regulákkal, hogy Erzsébet (november 19.) időnként fehér lovon jön. Az elmúlt napok egyhangú szürke, igazi novemberi őszi „nem szeretem” időjárása után frissebb és tisztább levegőre számíthatunk. Az érkező levegőnek nem nagy a nedvességtartalma, ezért kiterjedt havazásra nem lehet számítani, de egy-egy hózápor előfordulhat.

Mivel a talaj még nem fagyott át, ezért a hóágyúkat sem lesz érdemes beindítani, mert a talaj hője mindent felolvaszt, és nem marad meg a hó – jelezte a meteorológus.

A hétvégi hideg nem kedvez a toroknak.

Kedd hajnalra átvonul az országon egy gyenge hidegfront, de igazi lehűlést ez még nem hoz. Arra viszont nagyon jó, hogy pár napra kisöpri ezt a ködös időt, azonban hosszú távú javulást még nem jelent – figyelmeztet Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika vezetője.

A légszennyezésben feldúsult levegővel szemben ez jelentős javulást fog hozni. Pénteken viszont már jön egy erős hidegfront és utána a fagyok is. Ennek az lehet a következménye, hogy légúti fertőzéses úton terjedő betegségek megszaporodhatnak. Ez vonatkozhat a vírusos és a bakteriális fertőzésekre, az influenzára és a náthára is.

Azt, hogy a COVID-19-re mit jelent, még nincsenek biztos kutatási adatok. Az viszont növelheti a fertőzés veszélyét, hogy többet fogunk zárt helyen tartózkodni. A pénteki erős hidegfront megterheli a szervezetünket, kihat a fejfájásra és a vérnyomásra is, és most már az öltözködésben is fel kell készülnünk a télies időre – figyelmeztetett Pintér Ferenc.