Ilyen a tökéletes reggeli!

A reggeli az egyik legfontosabb, sőt talán a legfontosabb főétkezés. Egyrészt azért, mert általa tudja pótolni a szervezet az éjszaka során felhasznált energiát, másrészt kellő lendületet ad a nap elkezdéséhez. Megfelelően összeállított változatai jobb koncentrációt biztosítanak, növelik a teljesítményt és segítenek elkerülni a délelőtti farkaséhséget. Mindezek miatt rendkívül fontos, hogy ne hagyja ki a nap első étkezését – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Mit tartalmazzon?

Akár súlycsökkentő étrenden van, akár nem, a reggelinek mindenképpen tartalmaznia kell szénhidrátot, fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat is. A szénhidrát legyen teljes értékű (például zabpehely, korpás pékáru), a fehérjék közül pedig lehetőség szerint válassza a sovány változatokat (csirkemellsonka, túró, sajt, tej), valamint a tojást. Emellett fontos a friss, rostban és vitaminokban gazdag gyümölcsök és zöldségek fogyasztása is, ezeket is érdemes beépítenie a reggelibe. Kiemelt fontosságú a kellő mennyiségű folyadék bevitele is. A téli időszakban különösen jók a frissen facsart gyümölcslevek, amelyeket egy kevés ásványvízzel felhígíthat.

Miket kerüljön?

A zsíros, nehéz élelmiszerek, mint például a szalonna, a lángolt kolbász vagy a zsíros sajtok amellett, hogy hizlalnak, jelentősen megterhelik az emésztőrendszert is, és ahelyett, hogy energiát adnának, fáradttá teszik az embert. A cukros termékeket szintén érdemes kerülni, mert gyorsan megemelik az inzulinszintet, amely aztán hirtelen leesik, ezzel farkasétvágyat és fáradtságot okozva. Lehetőleg hagyja el vagy minimalizálja a reggeliből a sót, nem szükséges használnia sem a zöldségekhez, sem például a házi túrókrémhez.

Adjon időt magának!

Az lenne az ideális, ha mindennap nagyjából ugyanabban az időpontban fogyasztaná el a reggelijét. Nem szükséges egy óra hosszat ülni az asztalnál, de egészségesebb nyugodtan élvezni a falatozást. Ha ébredés után kapkodva eszik, rosszat tesz az emésztésének. Érdemes legalább 15 percet szánni a nyugodt reggelizésre.

