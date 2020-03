Kihirdették a Jószolgálat-díj jelöltjeit

Az önkéntesen végzett szociális munka egyéni és közösségi választottjaira is le lehet adni a voksokat.

Egyéni jelöltek

Puskás Kata Szidónia

Puskás Kata Szidónia 2018 januárjában hozta létre a Bodor Tibor Kulturális Egyesületet azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a látássérült személyekre, és hogy minél szélesebb körben hozzáférhető tegye a számukra készített hangoskönyveket. Országokon átívelően közel nyolcszáz önkéntessel dolgozik együtt, karöltve a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével. Az indulás óta már több mint négyszáz kötetet készítettek el, amely a jelenlegi hangoskönyvtári állomány valamivel több mint tíz százalékát teszi ki. Kata az egyesület elnökeként nagy hangsúlyt fektet a kulturális akadálymentesítésre, hiszen nagyapja, Bodor Tibor színművész önkéntesen, egymaga közel 530 kötetet olvasott fel a látássérülteknek színházi és egyéb munkái mellett. Kata rendszeresen szervez szemléletformáló vaksötét koncerteket. A koncerteken és az egyesület munkájában is részt vesznek látássérültek, akik szintén önkéntesen segítik más látássérült emberek életminőségének javítását.

Molnár Imréné

Molnár Imréné nyugdíjba vonulásáig a Paksi Atomerőmű Vállalat területén dolgozott darusként, viszont a segíteni vágyás mindig ott munkált benne. 2002-ben kezdte a segítő tevékenységet, amikor karácsony közeledtével Paks egy kis terén magához hívta a város hajléktalanjait és szegényeit, hogy megvendégelje őket az általa készített meleg étellel. Az évek során egyre több támogatója akadt a városban, így az egyéni akcióként indult kezdeményezésből megszületett az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány. Egy vállalkozó az alapítvány rendelkezésére bocsátott egy épületet, ahol jelenleg már heti két alkalommal készül meleg étel azok számára, akiket addig az utcán láttak vendégül. Az étel mellett ruhákat, tartós élelmiszert, bútort és mások által már korszerűtlennek ítélt háztartási gépeket is gyűjtenek és adnak tovább a rászorulóknak. A segítség keretei mára már túlnyúlnak Paks határain, mivel a környező településeken élők is igénybe veszik segítségüket. Molnár Imréné folyamatosan bővíti tevékenységei körét, az elmúlt években életmód-tanfolyammal is igyekezett a rászorultak segítségére lenni.

Közösségi jelöltek

A kívánság

A kívánság program egy miskolci eredetű karitatív kezdeményezés, amelyet Zaveczki Tibor alapított azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeknek. A programban való részvételre szabadon lehet jelentkezni, ezt követően a csapat titokban választja ki azt a szerencsés gyermeket, akinek valóra válik egy kívánsága. Úgy gondolják, hogy a beteg gyerekek gyógyulását nem a tárgyak, hanem az örömteli pillanatok segítik, így nem tableteket vagy mobiltelefonokat ajándékoznak, hanem élményt adnak. Olyan álmokat váltanak valóra, amelyek egy-egy betegséggel küzdő vagy kifejezetten nehéz körülmények között élő gyermeknek segítenek átvészelni a legnehezebb időszakokat. A nemes célok elérését kezdetben önerőből, időt és energiát nem kímélve finanszírozta a csapat, ezen szeretnének változtatni, és mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy részese legyen a csodának. Videóblogjukon pedig be is mutatják, hogyan teljesítik a gyerekek leghőbb vágyait.

Mosolykommandó Alapítvány

A Mosolykommandó Alapítványt 2015-ben hozták létre szegedi fiatalok azzal a céllal, hogy önkéntesen javítsanak a betegek és a rászorulók élethelyzetén. Ennek érdekében adományokat gyűjtenek, kórházakban, intézményekben és otthoni gondozás alatt levő gyermekeket keresnek fel, gyógyulásuk elősegítése érdekében pedig szórakoztató, terápiás programokat szerveznek. Az alapítvány Bohócdoktor csapata évek óta támogatja a beteg gyerekek felépülését, Csodaországot varázsolva a szürke kórtermekből. Szilárd meggyőződésük, hogy bohócdoktori tevékenységük, vidámságközpontú terápiás programjaik nagyban hozzájárulnak a mentális gyógyuláshoz. Egyes kutatások és Bohócdoktoraik tapasztalata szerint egy idő után a fogyatékkal élő betegeknél olykor a gyógyszeres kezelést is helyettesítheti a nevetésterápia. Az alapítvány az elkeseredett, reményvesztett szülők részére is igyekszik támaszt nyújtani: ha kell, tüzelőfát rakodnak, ha kell, kötszert vásárolnak, és mindezek érdekében adományokat fogadnak, támogatókat keresnek. Munkájukat hatalmas elkötelezettséggel és önzetlenséggel végzik.

