Közösségként működnek a legjobb munkahelyek

Nem elég egy cégnek a jó hírneve, hitelesnek is kell lennie ahhoz, hogy a legjobb munkaerővel dolgozhasson. Idén 87 cég több mint 62 ezer dolgozója mondta el a véleményét arról, hogyan érzi magát a munkahelyén.

A munkavállalók 59 százaléka tekinthető elkötelezettnek – derült ki az Aon Legjobb munkahelyek programjából, amely a munkavállalók válaszai alapján mutat átfogó képet a hazai munkaerőpiaci trendekről. Nyolcvanhét cég több mint 62 ezer dolgozója mondta el a véleményét arról, hogyan érzi magát a munkahelyén, a válaszok alapján 18. alkalommal állították össze a legjobbak listáját. A részt vevő vállalatok közül tizenhármat díjaztak.

György Máté programvezető a Világgazdaságnak elmondta: a korábbi évekhez képest gyengébbnek számít az idei eredmény, ami részben abból adódik, hogy nagy a verseny a munkáltatók között, és ezt a munkaerő is érzékelte.

„Magabiztosak a munkavállalók, nem félnek attól, ha váltaniuk kell, folyamatosan nyitva tartják a szemüket,

és ez sokaknál gyengítette a cégük iránti érzelmi kötődést, ezáltal az elkötelezettséget is.”

A felmérésben több tényezőt vizsgáltak – ismertette György Máté.

Először is arra kérdeztek rá, hogy a munkavállalóknak mennyire hiteles és vonzó a saját munkahelyük, ennek megfelelően ajánlanák-e másoknak. Felmérték, hogy mennyire tartják hitelesnek a közvetlen főnökeiket és a cégük felső vezetését: kapnak-e bármilyen visszacsatolást a vezetőiktől, odafigyelnek-e a beosztottak igényeire. A programban rákérdeztek arra is, hogy a munkatársaknak mennyire lelkesítő a vezetők által mutatott vállalati jövőkép. Végezetül arra kellett válaszolni, hogy a cég képes-e egy olyan környezetet és kultúrát létrehozni, amely motiválja a munkatársait, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból.

„Munkavállalóink felelősséget és önálló döntési jogkört kapnak a mindennapi munkájukhoz.

Ezenkívül gyakorlatilag semmilyen döntést nem hozunk a bevonásuk nélkül, az irány tényleg közös, és mindenki sajátjának is érzi”

– mondta el lapunknak Herczeg Lilla, a Decathlon vállalati kommunikációs vezetője. A sportáruházlánc a legnagyobb kategóriában, vagyis a több mint ezer főt foglalkoztató cégek csoportjában kapott elismerést. Zsinórban negyedszer lett a legjobb munkahely a Decathlon, és ez az elismerés – tette hozzá Herczeg Lilla – egyfajta bizalmat is épít az új munkavállalók körében.

Hasonlóan vélekedett Barta Péter, a WHC ügyvezetője, aki szerint a díjat sokan ismerik, hiszen közismert cégek nyerték el korábban is, ezért az adott kategória legjobbjának lenni mindenféleképpen jó reklámnak számít. „Ezt a díjat nem könnyű elnyerni és megtartani, ezért minősíti a nyertes munkáltatókat szerte a világon” – mondta el a HR-szolgáltató vezetője. A cég a 250 főnél kevesebb dolgozót foglalkoztatók kategóriájában nyert. A WHC-nek az előre megfogalmazott stratégiájában is szerepelt, hogy az idei megmérettetésen bizonyítani szeretnének. „Büszkék vagyunk arra, hogy az egyik legjobb munkahely vagyunk, és hogy munkatársaink jól érzik magukat nálunk, egyúttal úgy gondolják, a WHC jó irányba halad” – mondta a cég ügyvezetője. Hozzáfűzte, ahogy minden cég életében, úgy természetesen náluk is vannak területek, amelyeket fejleszteni szeretnének, ezek között említette a karrierlehetőségek bővítését, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának javítását.

