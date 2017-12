A kutya nem tesz különbséget a betegek között

Egyre több helyen – rendőrőrsön, idősek otthonában, fogyatékos felnőttek, vagy viselkedési zavaros gyerekek fejlesztését végző intézményekben – jelennek meg és dolgoznak a speciális képzett terápiás kutyák. Mozgásra késztetnek, feszültséget oldanak, játékosságra tanítanak.

Két hófehér svájcipásztor kutyával egészült ki nem régiben egy kórház egészségügyi személyzete Olaszországban. A Genova melletti Arenzano klinikáján a kutyadoktor címet viselő ebek a főszereplői a ConFido elnevezésű állat-asszisztált terápiás projektnek – írja a Vasárnap Reggel. Az Ansa hírügynökség szerint ez az első olyan kutyaterápiás kutatás, amelyet idegsorvadástól szenvedő betegekkel végeznek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A vizsgálat legelső eredményei már megerősítették a korábban remélteket: az állatok jelenlétének, a velük való foglakozásnak köszönhetően javult a vizsgálatban résztvevő idegsorvadásos és más, ideg-és izombetegségben szenvedő betegek fizikai és lelki állapota.

Az első négy hónapban 50 beteget vontak be a vizsgálatba, 25-en közülük összesen 170 kutyás foglalkozáson vettek részt. A többi beteg alkotta a kontrollcsoportot, akik ugyanúgy vettek részt vizsgálatokon, teszteken, mint a többiek, és a páciensek mindegyike a korábban megszokott kezeléseket kapta. A kutyákkal dolgozó betegeknél több látványos javulást is tapasztaltak – magyarázta Manuela Vignolo projektfelelős. Egyebek mellett javult az érzelmi állapotuk, az együttműködési kedvük és a motivációjuk, jobb lett az egyensúlytartásuk és a stabilitásuk, ráadásul csökkent a dühük és a depressziójuk.

Kölyök az örsön

Jó néhány ezer kilométerrel távolabb, az amerikai Carolina állam Greenvill városában is nagy becsben tartják a segítő kutyákat, itt azonban nem kórházban, hanem egyenesen a seriff hivatalában alkalmazzák őket. A Carolina Fox tévé nemrégiben tudósított arról:

Willow, az alig négy hónapos golden retriever kölyökkutya munkába állt. Ez jelenleg még farokcsóválásból, játszásból, ugrándozásból és odabújásból áll, később pedig újabb teendőkkel egészül ki.

A szintén Greenvill-ben élő Jen Hanna már elkezdte Willow segítő kutyává képzését, a cél érdekében ingyen. A kutyakiképző a tévének azt mondta, hogy a kölyök észrevétlenül máris terápiázza a rendőröket, akiknek elég az ölükbe kapniuk, babusgatniuk, hogy érezhessék jótékony hatását.

Willownak főként a különleges ügyekben eljáró csoport tagjaival lesz dolga. Ők azok, akik a legsúlyosabb, köztük gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekben nyomoznak, és emiatt folyamatos, nehezen feldolgozható stresszt és lelki megpróbáltatást élnek át. Willow alig néhány hete érkezett a rendőrségre, de máris mindenki kedvence lett. A különleges egység tagjai szinte versengenek azért, hogy megsimogathassák, bolondozzanak a kiskutyával.

Véletlenül jöttek rá, hogy hatásos Az állat-asszisztált terápia Boris Levinson amerikai pszichológusnak köszönhetően az 1960-as évek elején jött létre. Levinson már hosszabb ideje dolgozott egy nagyon zárkózott kisfiúval, de a gyerek nem nyílt meg előtte, így nem sikerült előre lépniük. Egy alkalommal azonban a pszichológusnak magával kellett vinnie a kutyáját a rendelésre. A gyerek lassacskán feloldódott és beszélni kezdett: előbb a kutyához majd az orvoshoz is. A pszichológus ezután minden találkozásra magával vitte a kutyáját, s a gyerek állapota rohamosan javulni kezdett. Ettől fogva Levinson az állatok jelenlétében végzett kezelés tanulmányázásának szentelte az életét. ő alkotta meg az állatasszisztált terápia kifejezést is.

Itthon is egyre elfogadottabb

Mostanra Magyarországon is majdnem természetessé vált, hogy fogyatékos, beteg vagy valamilyen akadályozottsággal élő gyerekek és felnőttek fejlesztésére állatokat is használnak, leggyakrabban kutyákat. Nincs olyan feladat, amit a kutya kedvéért vagy a kutyával együtt szívesen el ne végeznének, még akkor is, ha az fájdalommal jár.

Már a kutya érintése is boldogsághormonokat szabadít fel, a jelenléte, a vele való foglalkozás csökkenti a belső feszültséget. A kutyás foglalkozások erős motivációt is jelentenek, speciális kapcsolatot az ember és az állat között. Az állat-asszisztált terápia megtanít a bizalomra és az önbizalomra, a másokkal való együttműködésre, boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá tesz.

A kutya nem tesz különbséget szép és csúnya, idős és fiatal, tehetséges vagy buta, fogyatékos és szálfatermetű között. Ezek számára lényegtelen dolgok.

A közelmúltban egy budapesti gyerekorvosi rendelőben is megjelent a kutya, mint a gyógyítás fontos résztvevője. Tán emlékeznek még a németjuhász doktor Rexre, aki – egy feljelentés után újabb képzettséget és vizsgát szerezve – most már a stáb teljes jogú tagjaként fogadja a betegeket. Ő Varga Károly gyermekorvos segítőkutyája és asszisztense, aki oldja a gyerekek feszültségét, félelmét, elűzi a várakozást unalmát, és akinek jelenlétében szinte észrevétlenül vizsgálhatja meg őket.

Borítókép: Halfpoint / Shutterstock