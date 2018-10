Lehet, hogy eddig rosszul használta a sajtreszelőt?

Mind a négy oldala jó valamire ennek a remek konyhai eszköznek.

A boltokban sokféle sajtreszelőt lehet ugyan kapni, de szinte minden háztartásban található egy négyoldalú reszelő. A négyoldalú reszelőnek azonban jó, ha két oldalát használjuk. A Mindmegette cikkéből kiderül, hogyan is kell helyesen használni.

KISEBB APRÍTÓ LYUKAK

Valószínű, hogy ezt az oldalt használja a leggyakrabban a sajtreszeléshez. Ez az oldal kiváló a kemény sajtok finom forgácsolásához, hogy megszórja vele a pizzát, vagy a melegszendvicset. A sajtreszelésen kívül használhatja csokireszelésre is ezt az oldalt, de kenyérmorzsákat is készíthet száraz vagy pirított kenyérből.

NAGYOBB APRÍTÓ LYUKAK

Ez az a másik oldal, amelyet a legtöbbször használunk még. A nagyobb lyukakon is lereszelhetjük a sajtot, a kemény sajtok mellett a lágyakat is. Hogy utóbbi könnyebb legyen reszelni, nem árt, ha egy kicsit a fagyasztóba teszi. A nagylyukú reszelőt használjuk akkor is, ha almát vagy cukkinit reszelünk pitéhez, muffinhoz, süteményhez. Kiválóan hasznát vesszük tócsni készítéskor krumplireszelésre is, vagy, ha salátába répa-, vagy céklacsíkokat szeretnénk.

DURVA LYUKAK

Ezt az oldalt sokan azért nem szeretik, mert nem egyszerű tisztítani. Pedig nagyon jó citromhéj, fokhagyma, szerecsendió reszelésre, sőt a megkeményedett barna cukrot is porrá apríthatja ezen az oldalon.

SZELETELŐ RÉSEK

Nem feltétlenül a legélesebbek ezek a szelető rések, de viszonylag kis mennyiségű élelmiszer reszelésére kiválóan alkalmasak. Használhatja uborkasaláta készítéshez, de szép sajtszeleket is vághat vele a saláta tetejére.

AZ EGÉSZ ESZKÖZ

Magát a teljes eszközt is tudja használni például sütéskor. Ha a reszelő alján van gumi vagy szilikonszalag, azt távolítsa el, a reszelővel pedig tud formát szaggatni például kekszsütéskor.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock