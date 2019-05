Matt sötétben ünnepel az M5-ös széria

Nem a formatervezők, hanem a BMW Individual műhely alkalmazottai törték a fejüket azon, milyen autóval ünnepeljék meg az M5-ös típus 35 éves születésnapját.

Az eredmény egy kifejezetten ehhez az autóhoz kikevert mattszürke (Frozen Dark Grey) fényezés lett, szintén ehhez a modellhez kikevert grafitszürke színre fényezett 20 colos M felnikkel, a féknyergeket fényes feketére fényezték – számolt be róla az Autó-Motor.

Belül az M multifunkciós ülésekre Merino bőrkárpitot húzzák fekete színben, bézs varrással, az utastér alumíniumbetétjeit aranyszínűre eloxálják – ez az eljárás is most került be az Individual műhely által nyújtott átalakítások közé. A küszöbburkolaton az „M5 Edition 35 Jahre” feliratot olvashatjuk, a középkonzol pohártartójának fedelére pedig az „M5 Edition 35 Jahre 1/350” feliratot gravírozzák.

Magától értetődően az erősebb Competition változatból indultak ki a limitált széria megalkotásánál, tehát a 4,4 literes V8-as biturbó 625 lóerővel és 750 Nm-rel hajtja a kerekeket, a hátsókerékhajtásba is átkapcsolható M xDrive összkerékhajtás pedig aktív M-es hátsó differenciálművel rendelkezik.

A 0-100 km/óra gyorsulás 3,3, a 0-200 km/óra 10,8 másodpercet vesz igénybe, a végsebesség pedig elektronikusan korlátozott 250 km/óra. A BMW M5 Edition 35 Jahre júliustól vásárolható meg, a vételárat nem árulták el, az USA-ban, ahová 35 példányt visznek, a Competition modellen felül (110 000 dollár) 18 995 dollárt számláznak a limitált szériás autóért.