Még mindig tombol az influenza

Országszerte, minden megyében egyre többen betegek. Azoknak akik a héten orvoshoz mentek, már több mint a fele influenzás. Védőoltással 60-70 százalék eséllyel meg lehet úszni a vírust és ha meg is betegszik, könnyebben vészeli át a szervezete a fertőzést, annak, aki időben beoltatta magát.

Az elmúlt héten tovább nőt az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma és a vírus országszerte terjed – olvasható a Vasárnap Reggel cikkében. Az influenzafigyelő szolgálat adatai szerint kétszer annyi beteget regisztráltak ezen a héten, mint az előzőn: 38 ezernél is több ember fordult meg a rendelőkben. A laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzát már csak három megyében nem mutatták ki, Komárom-Esztergom, Somogy és Zala megyék kivételével mindenhol megjelent a vírus.

Az orvoshoz forduló betegeknek több mint a fele influenzás, de több hasonló tüneteket okozó vírus is fertőz.

A legtöbb beteg most Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyékben van. Országszerte egyre több a fertőzött gyerek: Nógrádban a betegek 70 százaléka, Hevesben és Csongrádban több mint a fele 15 év alatti, a leggyakrabban a 3-5 évesek érintettek. A betegség inkább a fiatalokat támadja, az orvosnál megjelentek több mint 70 százaléka a 3-34 év közötti korosztályba tartozik. Jelenleg már több mint hatvan kórházban van látogatási tilalom.

Nem minden influenza

Az idei vírus a szokásosnál súlyosabb tüneteket okoz. Nehezen csillapítható magas láz, napokig tartó gyengeség, ízületi fájdalmak jellemzik az első tüneteket. Az influenzának főleg az A törzsei fertőznek idén, de sokféle influenzaszerű kórokozó is a levegőben van most.

Ezek közül legnagyobb számban az RS vírus okoz panaszokat. Ennek a szezonja is a téli hónapokra esik, ezért keverik tévesen az influenzával. Ez egy erősebb náthával járó betegség, tünetei egy egyszerűbb megfázáshoz és az influenzához is hasonlíthatnak. Rendszerint csak néhány napos levertséget, erős náthát, elhúzódó köhögést okoz, de lázzal, végtagfájdalommal általában nem jár. Két altípusa különíthető el: az egyik a gyengébb tüneteket, a másik a súlyosabb megbetegedést okozza. Felnőttek 2-3 nap alatt túl vannak rajta, de kisgyerekeknél, főleg csecsemőknél nagyon veszélyes is lehet. Gyulladást idéz elő a légutakban, ami igen súlyos asztmatikus tüneteket, nehézlégzést, nehezen múló köhögést okoz, ami hetekig eltarthat és tüdőgyulladás lehet belőle.

Életet menthetne egy szúrás

A fiatal felnőttekre és az öregekre már inkább az influenza jelent veszélyt. Európában a 60 év feletti emberek több mint 40 százaléka beoltatja magát ellene, Magyarországon ez az arány annak ellenére 25 százalék alatt van, hogy hazánkban ez a korcsoport térítésmentesen kaphatja meg a védőoltást. 1,3 millió oltóanyag van minden évben ingyen, de a fele sem fogy el. Pedig a vakcina biztonságos, évente több százezer adagot adnak be belőle, ehhez képest azonban nem éri el a százat a fokozott oltási reakciók száma, amiben az is benne van, ha valaki izomfájdalmat tapasztal, hőemelkedése lesz, vagy bedagad a szúrás helye a vakcina beadása után.

Az oltóanyag nem tartalmaz élő vírust, sem a vírus örökítőanyagát, így – a szóbeszéddel ellentétben – megbetegedést nem okoz és időseknél sem kockázatos.

„Fontos tudni, hogy az influenza elleni védőoltás nem a gyerekkori oltásokhoz hasonló vakcina. – mondta Ócsai Lajos, az Országos Tisztiorvosi Hivatal nyugalmazott járványügyi osztályvezetője. – A gyerekkori fertőzőbetegségek ellen adott oltásokkal ellentétben az influenzánál nem alakul ki 100 százalékos védettség. Ez, a 60 év alatti korosztályban 75-80 százalék, idősebb korosztályban 40-60 százalékos. Ha viszont valaki védőoltást kap, sokkal enyhébb lefolyású lesz a betegség, de a szövődmények és a halálozás kockázatát is 70-80 százalékkal csökkenti.”

A KSH adatai szerint, 2014/15 éves influenza járvány idején hatezerrel többen, a 2016/17-es évben ötezerrel többen haltak meg az év első hónapjaiban.

Ez egy veszélyes betegség

Ócsai Lajos azt mondta: az influenza egy vírusos megbetegedés. A felsőlégúti nyálkahártyában, tüdőben nagyon komoly károkat tud tenni. A szövődmények kialakulásának is ezért sokkal nagyobb az esélye. Egy influenza után például százszoros az esélye a pneumococcus-fertőzésnek. Az idén pedig még ragályosabb, gyorsabban terjed a betegség, mint korábban.

Nemcsak nálunk, a környező országokban is így van ez, Romániában eddig kilenc, Horvátországban hét áldozata van az influenzának. A betegek többsége fiatal felnőtt, az áldozatok között azonban minden évben az időskorúakból van a legtöbb.

Nemcsak a krónikus betegek vagy a legyengült immunrendszerű idősek vannak veszélyben. Az influenza okozta tüdőgyulladás vagy a másik leggyakoribb szövődmény, a pneumococcus fertőzés jó állapotú időseket, sőt fiatal felnőtteket is elvihet.

„Ha valakinek sok alapbetegsége van, előrehaladott a kora, terhes, cukorbeteg vagy valamilyen szív-, illetve érrendszeri betegsége van, akkor az influenza lefolyása előre nem kiszámítható

– mondta Ócsai Lajos. – Ezért van jelentősége annak, hogy ők megkapják az oltást. Gyerekközösségekben az influenza egy elterjedt kórokozó, mivel a többség fogékony rá, gyorsan terjed a betegség és kialakul a járvány. A pneumococcus pedig sokszor tünetek nélkül is cirkulál a kicsik között. Az óvodások gyorsan túl vannak rajta, 3-5 nap alatt tünetmentesek lehetnek, de a felnőtteknek tovább tart. A fiatal szülők is gyorsan megkaphatják, de az is gyakran előfordul, hogy nagyszülők vigyáznak a beteg gyerekekre, így pedig könnyen megbetegedhetnek az idősek, vagy akár a dédszülők is, ezért is fontos az oltás. Az influenza és a pneumococcus elllen is van vakcina, ha a járvány előtt két héttel beadják, véd, de legjobb már november-decemberben beadatni.”

A rettegett, halálos tüdőgyulladás

A pneumococcus okozta tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás a leggyakrabban előforduló influenzás szövődmény. Ez egy globális egészségügyi probléma, a tíz vezető halálok között szerepel a világban. A WHO adatai alapján 14,5 millió eset fordul elő évente. Ennek következtében 800 ezer körüli azoknak az öt év alatti gyermekeknek a száma, akik belehalnak a betegségbe. Ők jellemzően fejlődő országokban élnek. A kisgyerekek után a 65 év felettieknél a legsúlyosabb a pneumococcus okozta tüdőgyulladás lefolyása, hazánkban közöttük van a legtöbb beteg és tragikus eset is. Magyarországon 2014-től a csecsemők védőoltása már kötelező. Felnőtteknek már 50 felett javasolják, ezt nem támogatja az állam, de van olyan oltóanyag, amit elég egyszer beadatni. Létezik olyan is, amit öt éven belül kétszer kell ismételni, nagyjából 15-20 ezer forintba kerül, hogy valaki védett legyen a betegség ellen.

Így jó eséllyel elkerülheti a fertőzést

Egy súlyosabb influenza akár hetekig is eltarthat. Ha nem oltatta be magát, ilyenkor már felesleges, próbáljon megtenni mindent azért, hogy ne kapja el!