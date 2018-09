Melyik sajtot hogyan fogyasszuk?

Nem kell szakértőnek lenni hozzá, hogy egy közkedvelt sajt ízét igazán élvezni tudjuk.

A sajtok színes-szagos világa igazán különleges területe a gasztronómiának. Sokan nem is gondolnák, milyen ízorgia támadhat a szájukban attól, ha egy sajtot a hozzá illő ételekkel és italokkal ízlelnek meg. A Vasárnap Reggel cikkének segítségével most néhány népszerű sajttal egy kicsit jobban is megismerkedhet!

Rokfort

A félkemény, juhtejből előállított termék érdekessége, hogy az eredeti változatát barlangban érlelik. Ezt a karakteres ízű kékpenészes sajtot bátran adhatja szószokhoz vagy akár salátákhoz is. Így készíthet belőle mártást: egy darabka vajjal együtt olvassza fel egy kevés tejben vagy tejszínben, és már öntheti is a húsra, a tésztára vagy a párolt zöldségekre.

Gorgonzola

A csaknem 50 százalékos zsírtartalmú olasz sajtfajtát már évszázadokkal korábban is ismerték. Mivel karakteres az íze, fogyassza magában vagy néhány szem dióval, egy darabka körtével együtt. Próbálja ki spenóttal összekeverve, majd palacsintába töltve is!

Camembert

A nemespenész-bevonatú, belül lágy francia sajt tehéntejből készül. Egyedi és karakteres ízét a külsejét borító fehér kéregnek köszönheti. Készítsen belőle falatkákat: szúrjon fel a szendvicstűkre 1-1 db zöldalma- és camembert-kockát. Valami kiadósabbra vágyik? Ehhez töltse gombába, vagy forgassa diós panírba! Persze, akár a sajtlevest is gazdagíthatja vele…

Parmezán

Ez a közkedvelt és sokoldalúan felhasználható kemény sajt Olaszországból, azon belül is Emilia-Romagna tartományból származik. Részint lefölözött tehéntejből készül, a zsírtartalma 32 százalékos. Ezt tartják az egyik legrégebbi európai sajtféleségnek, már 13. századi feljegyzésekben is megemlítik. Nemcsak tészták tetejére, hanem krémlevesekbe szórva és salátaöntetekbe keverve is finom.

