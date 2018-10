Mennyire nyúljon a zsebébe, aki bringázni szeretne?

A kerékpározás az egészséget és a környezetet kíméli, de a pénztárcát nem feltétlenül.

Fontos kiemelni, hogy kerékpározás esetén a járgány beszerzése jelenti a legnagyobb költséget, viszont egy jó kerékpár valószínűleg nem csak egy évig szolgál minket, szóval ebből a szempontból csalóka lesz a végösszeg. Főleg, mert egy minőségi bringa jelentős kiadás, és most nem is a profi versenyzők többmilliós, pehelykönnyű karboncsodáira kell gondolni – írja sporttal és pénzügyekkel kapcsolatos cikksorozatának aktuális részében a csupasport.hu.

Az összefoglaló szerint a legnépszerűbb sportbolt webáruházában nézelődve kitűnik, hogy egy-egy országúti, illetve mountain bike bringa 100 és 500 ezer forint között kapható, s a szakboltokba is kitekintve egyértelmű, hogy

2-300 ezer forint alatt nehezen található minőségi gép,

amely bírja a rendszeres – heti három edzéssel kalkulálva – nyüstölést.

Két esetben kalkulálhatunk kisebb költséggel: ha trekkingbringát (100–400 ezer) veszünk, vagy ha bmx-ezni (50 ezer) szeretnénk. Ebből is látszik, hogy a kerékpár kiválasztásánál is fontosabb a szakág kiválasztása:

el kell dönteni, hogy országúti, trekking- vagy hegyikerékpárt akarunk.

Ha már megvan a bringánk, akkor nem szabad megfeledkezni a felszerelésről sem. Egy országúti mez, nadrág, zokni szett 9 ezer forinttól rakható össze, ha a mountain bike-ot választjuk, akkor 15 ezer az induló összeg. Ehhez persze kell még egy cipő (15-20 ezer forinttól), egy kesztyű (1500 forinttól), no meg különböző aláöltözetek, illetve kabátok. Egy kabátot 15 ezer forinttól vehetünk meg, szél- és vízálló dzsekit 5 ezertől, aláöltöző pólót pedig 2 ezertől.

Ami a további kiegészítőket illeti,

legalább egy gumijavító-készletre ruházzunk be, vegyünk kulacsot, a kettő együtt kijön 5 ezer forintból,

de ha hosszú távra tervezünk, akkor érdemes néhány szerszámra is szert tenni. Ahogy a korábbi részekben, ezúttal is számba vesszük az edzői díjakat, hiszen nem baj, ha a kezdeti időszakban szakember figyel ránk, aki segít a célok meghatározásában is. Három hónapra 42 ezer forintért találtunk szakmai támogatást, ami pedig a versenyek nevezési díjait illeti, nagyjából 3–10 ezer forint közötti összegekkel érdemes számolni.

