Minden harmadik 7-9. osztályos dohányzik

Már a kórokozó megjelenése óta vizsgálják a leginkább a tüdőt támadó koronavírus és a dohányzás kapcsolatát is. Eleddig felemás eredménnyel. Habár eleinte az egyik fő kockázati tényező közé sorolták a dohányzást, az Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Ugyanakkor más kísérletek már a nikotin jótékony hatásait is vizsgálják, bár ezek eredményessége még szintén nem bizonyított.

A vita közepette a mai Dohányzásellenes Világnap alkalmából a WHO felhívta rá a figyelmet, hogy a dohányzás mindenképpen ártalmas az egészségre. Közleményükben azt írják, évente több mint 8 millióan halnak meg a dohánytermékek miatt, közülük több mint egy millióan ráadásul passzív dohányzás miatt. Statisztikáik szerint a rákos megbetegedések miatt bekövetkező halálesetek 25 százalékáért a dohányzás a felelős.

A WHO szerint jelenleg nagyjából egymilliárd ember, vagyis a világ népességének csaknem hetede dohányzik rendszeresen, a világ dohányosai körülbelül 5,7 ezer milliárd cigarettára gyújtanak rá évente.

A magyar kormány 2010 óta hozott intézkedéseinek eredményeként mára több mint félmillióval szorult vissza a dohányosok száma hazánkban, de még mindig minden negyedik ember rá szokott gyújtani.

Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a legmagasabb a tüdőrák okozta halálesetek aránya a halálos kimenetelű daganatos betegségeken belül. A hazánkban évente előforduló 30-35 ezer daganatos megbetegedés miatt bekövetkezett halálesetből tízezren a tüdőrák áldozatai lesznek, és évente összesen mintegy 20-22 ezer ember halt meg a dohányzás következtében.

A szervezet idézi a Magyar Ifjúsági Dohányfelmérés idei statisztikáit is.

Reményt keltőnek nevezik, hogy a 7-9. osztályos gyermekek között a 2012-ben mért 57 százalékos dohányzási arány 33 százalékra csökkent idén.

Üdvözlik azt is, hogy a tanulók passzív dohányzásnak való kitettsége is csökkent, az iskoláskorú gyerekek 17 százaléka él olyan családban, ahol jelenlétükben is dohányoznak. Figyelmeztettek ugyanakkor, hogy az elektromos cigarettát kipróbálók aránya a négy évvel ezelőtti 23 százalékról idén 32 százalékra nőtt. Az fiatalok körében egyre népszerűbb e-cigarettában található nikotin rendkívül erős függőséget okozó anyag, amely károsíthatja a gyermekek szervezetét, fejlődését.

Az idei Dohányzásmentes Világnapon az Egészségügyi Világszervezet kampánya a fiatalok védelmére hívta fel a figyelmet, akik leginkább ki vannak téve a dohányipar manipulációjának. Ennek kapcsán emlékeztetnek: a dohányipari cégek évente több mint 8 milliárd dollárt költenek marketingre és hirdetésekre.

