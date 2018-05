Mit tegyünk, ha az interneten külföldről rendelt áru hibás? (videó)

Internetes kampányt indított a Budapesti Békéltető Testület annak érdekében, hogy a vásárlók tisztában legyenek azzal, mit kell tenniük, ha az online rendelt termék nem működik.

Ha bármelyik uniós országból interneten rendelt termékkel, szolgáltatással bajunk van, de az eladóval, szolgáltatóval nem tudunk megegyezni, akkor egy korszerű rendszeren eljárást indíthatunk. A Budapesti Békéltető Testület lett kijelölve az ügyek megoldására. Online ki kell tölteni a beadványt, a szakértők felveszik a kapcsolatot az uniós céggel és egyeztetik a problémát. Mindehhez nekünk nem is kell beszélnünk és írnunk az adott ország nyelvén, magyarul intézzük saját ügyünket. Ráadásul az eljárás ingyenes. Ahol intézkedhetünk: www.ec.europa.eu/odr

Az ügy sokszor már azzal is megoldódik, ha a fogyasztó nem adja fel pusztán azért, mert kezdetben elutasítást kapott és ezt követően panaszt nyújt be. Az egyik szóban forgó és rendeződött vita például százötvenezer forintos laptoppal függött össze, amelyet magyar fogyasztó rendelt meg a külföldi webáruházból, 8 GB-os memóriával. Két hónappal később derült ki számára, hogy valójában csak 4 GB-os típust kapott, amikor nagyobb memóriaigényű programokat futtatott a gépen. Panaszt tett a vállalkozásnál, és elutasították azzal, hogy kizárólag a cég által vállalt harmincnapos garancia keretében küldhette volna vissza a terméket, ami viszont már letelt, így az üggyel nem tudnak foglalkozni. A panaszos nem hagyta annyiban az ügyet és kérelmet nyújtott be. Válaszában a webáruház már teljesen máshogy állt a kifogáshoz, felülvizsgálta álláspontját és elnézést kért, elismerte a hibás teljesítést, a vita pedig pozitív véget ért.

A lehetőségre két videó hívja fel a figyelmet



Az eddig benyújtott összes online panasz közül leginkább ruházati cikkek és lábbelik (11 %), légitársaságok (9 %), illetve információ-technológiai eszközök (8 %), azaz mobiltelefonok, tablet PC-k, laptopok és egyéb hasonló árucikkek miatt indultak meg az online vitarendezési eljárások. Szórakoztató jellegű elektronikai termékekkel (fényképezőgép, videokamera, DVD-lejátszó, televízió, stb.) a kérelmek több mint 5 %-a függött össze, és ezzel közel egyezik a mobiltelefon-szolgáltatások (5 %) miatt benyújtott beadványok száma.

A sort ez után a szabadidős termékekkel (például: sporteszközök, hangszerek) kapcsolatos panaszok követik (4 %), de online vásárolt lakberendezési cikkekkel (4 %) is többször gyűlt meg a bajuk a fogyasztóknak. Unió-szerte a honlapon benyújtott vitás ügyek közel 3 %-a függött össze járművek és egyéb személyszállító eszközök alkatrészeivel és tartozékaival. Ezzel közel egyezik az internet-szolgáltatás valamilyen hibájával kapcsolatosan beadott kérelmek száma (2,53 %). Végül az Európai Unióban a tíz leggyakrabban kifogásolt gazdasági ágazat közül az „utolsó helyen” a nagyméretű háztartási készülékkel összefüggő vitás esetek száma áll, a maga 2 %-ával.

