Molnár-Bánffy Kata: A Képmás online portál konzervatív feminizmust hirdet

A családról azt gondoljuk, hogy egy férfi és egy nő szövetségén alapul.

Szerettük volna, ha a magyar médiában a család hiteles és pozitív szövegkörnyezetbe kerül – nyilatkozta lapunknak a Képmás magazin küldetéséről Molnár-Bánffy Kata, a lap főszerkesztője.

Lehet manapság értékrend alapon kiadót működtetni, magazint kiadni?

Egyre fontosabb, hogy bizonyos témákban határozottan állást foglaljunk. Számunkra központi érték a család és a kisközösségek, ezek mellett pedig fontosabb kiállni, mint valaha, mert ha nem tesszük, akkor csak a családromboló ideológiák híveinek a hangja fog hallatszani. Közéleti kérdésekkel is így van ez: történnek dolgok, amelyek miatt a keresztény-konzervatív érzületű emberek felháborodnak. Mi a feladatunknak érezzük, hogy ilyenkor adjunk egy narratívát, segítsünk formába önteni a gondolatokat.

Ez volt a Képmás magazin alapítóinak a szándéka is?

A portfólió zászlóshajója, a nyomtatott magazin 17 éves. A neve egy bibliai metaforából ered: a teremtéstörténetből tudjuk, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Ez az emberkép a mi ars poeticánk ma is. Olvasóként régóta ismerem a lapot, de tényleges kapcsolatba 2011 környékén kerültem a tulajdonosokkal, az alkotógárdával.

Akkor kommunikációs szakemberként dolgoztam a márkán, ma már én vezetem a kiadót. A Képmás kilépett a deklaráltan katolikus lap imázsából. A lap missziója az, hogy ne csak a templomba járó emberekhez szóljon, hanem mindenkihez, aki jó szándékú, értékekre nyitott.

Az online portál konzervatív feminizmust hirdet. Ezen mit kell érteni?

Ezt a fogalmat sokan nem szeretik: a konzervatívok a feminizmus miatt, a feministák a konzervativizmus miatt. A nő éppúgy Isten képmása, mint a férfi, sőt, ketten együtt azok. A családban is mindkettőjükre nagy szükség van, egymás boldogságának is letéteményesei.

A családról azt gondoljuk, hogy egy férfi és egy nő szövetségén alapul – természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne gondolnánk családnak a megözvegyülés, válás vagy egyéb tragédia miatt csonkává vagy mozaikszerűvé vált családokat.

De a genderideológiák egyéb családmodelljeit, amelyekben lassan a kutya és a gazdája is családnak számítana, elutasítjuk. A Képmás új alcímét is megváltoztattuk, amikor ez a gondolat egyre fontosabbá vált. Most az olvasható a cím alatt: Nőknek és férfiaknak. Bármilyen furcsa is, ez manapság bátor kijelentésnek számít…

Évekkel ezelőtt végeztünk egy kutatást, kiderült belőle, hogy a család szót a média leginkább a családon belüli erőszak kontextusában használja. Ekkor jöttünk rá, a család annyira természetes jó számunkra, hogy már nem is beszélünk róla, és ez nagy hiba. Szerettük volna, ha a magyar médiában a család hiteles és pozitív szövegkörnyezetbe kerül.

Ekkor alapítottuk a Média a Családért Alapítványt, amely azóta is rendszeresen átad egy díjat azoknak az újságíróknak, akik értékként mutatják be a családot és természetesen magas szakmai minőségben számolnak be róla.

A magazin és az alapítvány mellé csatlakozott be az online portál.

Reagálni kell a társadalmi igényekre. A print magazin nagyon szerethető, de a benne lévő anyagok olvasásához több idő, másfajta ráhangolódás kell, mint az online cikkekhez. Reagálni is kicsit lassabban lehet az aktualitásokra a nyomtatott lapban. Míg a magazin inkább a művelődésre, edukálásra fókuszál, addig az online térben praktikusabbak és aktuálisabbak lehetünk.

Például, bár nem kifejezetten közéleti portál vagyunk, de a nőket érintő, érdeklő közéleti témákban fajsúlyos anyagok születtek a Kepmas.hu-n az elmúlt időkben. Emellett minden témát érintünk, amiről egy családban szó eshet, például írunk a kamaszok neveléséről, a figyelemzavarok felismeréséről, vagy éppen gluténmentes ételek receptjeit adjuk háziasszonyoknak.

A portálnak ma már havi egymillió oldalletöltése van, ez ötvenszerese a tavaly nyárinak. Nagyon gyors és eredményes fejlesztés van tehát mögöttünk.

Mik a tervek a közeljövőre?

Megerősödtek a Képmás-estek, ahol ki tudunk lépni a magazin keretei közül. A Várkert Bazárban és a Hagyományok Házában minden hónapban van egy-egy estünk.

A belépő egy Képmás magazin, vagyis tulajdonképpen ingyen jöhetnek az érdeklődők. Nemsokára indul a podcast adásunk, első vendége Szalóki Ági énekesnő és Csókay András professzor lesz. Mindketten lebilincselő emberek, ezért reméljük, hogy a hallgatók örülni fognak, ha nemcsak látják, olvassák őket, hanem a hangjukat is hallják.

A műsorvezető a magazinunk főszerkesztője, Szám Kati lesz. Illetve hamarosan átadjuk az idei Média a Családért díjat hazai és határon túli magyar sajtómunkásoknak – ez minden évben nagy kihívás.